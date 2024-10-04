Индийская компания Lava анонсирует свой новый смартфон Agni 3

Сегодня индийская технологическая компания Lava анонсирует свой новый смартфон Agni 3. На протяжении последних нескольких дней компания активно делилась тизерами, демонстрируя дизайн устройства. Несмотря на то что чип, который будет использоваться в Agni 3, уже подтверждён, большинство характеристик остаются загадкой. Однако недавняя утечка информации от информатора Судханшу Амбхоре раскрыла множество деталей о новом смартфоне.

Agni 3 будет оснащен мощным чипсетом Dimensity 7300X и элегантным дизайном.

Утечка сообщает, что устройство получит 6,7-дюймовый изогнутый AMOLED-экран с разрешением 1,5K, а на задней панели разместится 1,7-дюймовый OLED-дисплей. По изображениям видно, что Agni 3 будет доступен в синих и белых цветах.

Смартфон будет иметь 8 ГБ оперативной памяти и два варианта встроенной памяти. Устройство будет работать с чипом Dimensity 7300X и предлагаться в конфигурациях UFS 3.1 на 128 и 256 ГБ. Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт, все это будет работать на операционной системе Android 14, как и другие модели Lava.

Наличие дополнительного экрана и телеобъектива стало приятным сюрпризом для пользователей.

Agni 3 будет оснащен 16-мегапиксельной фронтальной камерой для селфи и видеозвонков, а задняя камера будет представлена 50-мегапиксельным основным модулем с поддержкой OIS, 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 8-мегапиксельным телеобъективом. Среди других особенностей — двойные динамики с поддержкой Dolby Atmos, кнопка действия и сканер отпечатков пальцев на экране.

Тем не менее, источник сообщил, что в комплекте Agni 3 может отсутствовать зарядное устройство. Хотя точные детали пока остаются неясны.