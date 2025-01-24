Huawei выпустила две новые версии смартфона Pura 70 Ultra

Huawei представила две новые версии своего флагманского смартфона. Pura 70 Ultra: Red Edition и Black Edition. Их выход был приурочен к празднованию Китайского Нового года – Года Змеи. Особенностью обеих версий стала клетчатая кожаная отделка задней панели. Red Edition выделяется глянцевым красным оформлением блока камер с золотистой окантовкой. Black Edition – элегантной цельнометаллической отделкой в тёмных тонах.

Купить эти новые версии Pura 70 Ultra можно уже сейчас, но только в Китае. Они доступны через официальный Weibo Huawei и онлайн-магазин Vmall. В рамках рекламной акции первые тридцать покупателей получат подарки. Это наушники FreeBuds 5i и стильный чехол для Pura 70 Ultra. Стоит отметить, что технические характеристики обеих новинок идентичны оригинальному Pura 70 Ultra, различие только в дизайне и цвете.

Давайте подробнее рассмотрим характеристики Pura 70 Ultra

Дисплей: 6,8-дюймовый OLED-экран с разрешением FHD+ (2844 x 1260 пикселей), поддержкой широкой цветовой гаммы P3, частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касаний 1440 Гц. Плотность пикселей составляет 460 PPI.

6,8-дюймовый OLED-экран с разрешением FHD+ (2844 x 1260 пикселей), поддержкой широкой цветовой гаммы P3, частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касаний 1440 Гц. Плотность пикселей составляет 460 PPI. Операционная система: HarmonyOS 4.2 с гарантированным обновлением до следующей версии HarmonyOS после покупки.

HarmonyOS 4.2 с гарантированным обновлением до следующей версии HarmonyOS после покупки. Камеры: Тройная основная камера: 50 Мп основной сенсор, 40 Мп сверхширокоугольный объектив и 50 Мп макрообъектив. Фронтальная камера – 13 Мп ультраширокоугольный датчик. Телефон поддерживает множество режимов съёмки и инструменты для редактирования фотографий.

Тройная основная камера: 50 Мп основной сенсор, 40 Мп сверхширокоугольный объектив и 50 Мп макрообъектив. Фронтальная камера – 13 Мп ультраширокоугольный датчик. Телефон поддерживает множество режимов съёмки и инструменты для редактирования фотографий. Связь: Поддержка спутниковой связи.

Поддержка спутниковой связи. Безопасность и платежи: Поддержка бесконтактных платежей.

Поддержка бесконтактных платежей. Аккумулятор: Емкость 5200 мАч. Поддерживает быструю проводную зарядку 100 Вт, беспроводную зарядку 80 Вт, обратную проводную зарядку 18 Вт и обратную беспроводную зарядку 20 Вт.

Емкость 5200 мАч. Поддерживает быструю проводную зарядку 100 Вт, беспроводную зарядку 80 Вт, обратную проводную зарядку 18 Вт и обратную беспроводную зарядку 20 Вт. Защита: Сертификация IP68 по защите от воды и пыли.

Сертификация IP68 по защите от воды и пыли. Разъём: USB Type-C.

Кроме того, Huawei анонсировала выпуск складного телефона с тремя экранами в период проведения Весеннего фестиваля в Китае (с 29 января по 12 февраля). Этот релиз состоится на фоне запуска новых флагманских смартфонов от других производителей, таких как Xiaomi 15 Ultra и Oppo Find X8 Ultra (февраль 2025 года), что обещает весьма конкурентный месяц на рынке смартфонов.