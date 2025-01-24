Лого сайта
Главная » Смартфоны и телефоны » Huawei выпустила две новые версии смартфона Pura 70 Ultra
Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Huawei выпустила две новые версии смартфона Pura 70 Ultra

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
24.01.2025
3 Просмотра 0
Huawei выпустила две новые версии смартфона Pura 70 Ultra

Huawei представила две новые версии своего флагманского смартфона. Pura 70 Ultra: Red Edition и Black Edition. Их выход был приурочен к празднованию Китайского Нового года – Года Змеи. Особенностью обеих версий стала клетчатая кожаная отделка задней панели. Red Edition выделяется глянцевым красным оформлением блока камер с золотистой окантовкой. Black Edition – элегантной цельнометаллической отделкой в тёмных тонах.

Pura 70 Ultra RedPura 70 Ultra black

Купить эти новые версии Pura 70 Ultra можно уже сейчас, но только в Китае. Они доступны через официальный Weibo Huawei и онлайн-магазин Vmall. В рамках рекламной акции первые тридцать покупателей получат подарки. Это наушники FreeBuds 5i и стильный чехол для Pura 70 Ultra. Стоит отметить, что технические характеристики обеих новинок идентичны оригинальному Pura 70 Ultra, различие только в дизайне и цвете.

Давайте подробнее рассмотрим характеристики Pura 70 Ultra

  • Дисплей: 6,8-дюймовый OLED-экран с разрешением FHD+ (2844 x 1260 пикселей), поддержкой широкой цветовой гаммы P3, частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касаний 1440 Гц. Плотность пикселей составляет 460 PPI.
  • Операционная система: HarmonyOS 4.2 с гарантированным обновлением до следующей версии HarmonyOS после покупки.
  • Камеры: Тройная основная камера: 50 Мп основной сенсор, 40 Мп сверхширокоугольный объектив и 50 Мп макрообъектив. Фронтальная камера – 13 Мп ультраширокоугольный датчик. Телефон поддерживает множество режимов съёмки и инструменты для редактирования фотографий.
  • Связь: Поддержка спутниковой связи.
  • Безопасность и платежи: Поддержка бесконтактных платежей.
  • Аккумулятор: Емкость 5200 мАч. Поддерживает быструю проводную зарядку 100 Вт, беспроводную зарядку 80 Вт, обратную проводную зарядку 18 Вт и обратную беспроводную зарядку 20 Вт.
  • Защита: Сертификация IP68 по защите от воды и пыли.
  • Разъём: USB Type-C.

Кроме того, Huawei анонсировала выпуск складного телефона с тремя экранами в период проведения Весеннего фестиваля в Китае (с 29 января по 12 февраля). Этот релиз состоится на фоне запуска новых флагманских смартфонов от других производителей, таких как Xiaomi 15 Ultra и Oppo Find X8 Ultra (февраль 2025 года), что обещает весьма конкурентный месяц на рынке смартфонов.

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.