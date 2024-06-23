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Huawei Pura 70 Beidou Satellite Message Edition появился на официальном сайте

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
23.06.2024
2 Просмотра 0
Huawei Pura 70 Beidou Satellite Message Edition появился на официальном сайте

На официальном сайте Huawei появилась информация о новом мобильном устройстве Huawei Pura 70 Beidou Satellite Message Edition в разделе, где можно узнать стоимость ремонта и приобрести запчасти. Эта модель доступна в той же цветовой палитре, что и стандартное издание:

  • Снежно-белый,
  • Вишнёво-розовый,
  • Ледяной Кристалл,
  • Синий,
  • Песочно-чёрный.

Детали конфигурации, касающиеся объёма памяти и встроенного хранилища, а также цены на материнские платы и прочие компоненты на данный момент не раскрыты.

Huawei Pura 70 Beidou Satellite

В предыдущих моделях серии Pura 70, кроме базовой версии, уже была поддержка спутниковых сообщений через систему Beidou, что позволяло отправлять и мультимедийные сообщения. Версии Pura 70 Pro и Ultra оснащены дополнительными функциями спутниковой связи Tiantong.

Источник — ithome.com

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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