Huawei Pura 70 Beidou Satellite Message Edition появился на официальном сайте

На официальном сайте Huawei появилась информация о новом мобильном устройстве Huawei Pura 70 Beidou Satellite Message Edition в разделе, где можно узнать стоимость ремонта и приобрести запчасти. Эта модель доступна в той же цветовой палитре, что и стандартное издание:

Снежно-белый,

Вишнёво-розовый,

Ледяной Кристалл,

Синий,

Песочно-чёрный.

Детали конфигурации, касающиеся объёма памяти и встроенного хранилища, а также цены на материнские платы и прочие компоненты на данный момент не раскрыты.

В предыдущих моделях серии Pura 70, кроме базовой версии, уже была поддержка спутниковых сообщений через систему Beidou, что позволяло отправлять и мультимедийные сообщения. Версии Pura 70 Pro и Ultra оснащены дополнительными функциями спутниковой связи Tiantong.

Источник — ithome.com