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HONOR Magic V3 c двух спутниковой связью поступил в продажу в Китае

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
23.09.2024
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HONOR Magic V3 c двух спутниковой связью поступил в продажу в Китае

Компания HONOR сегодня объявила о запуске в продажу своего смартфона Magic V3. Этот аппарат примечателен тем, что стал первым в мире Android-телефоном, поддерживающим двухспутниковую связь. Данная функция обеспечивает пользователям возможность оставаться на связи в любой точке мира, даже в самых удалённых уголках. Honor Magic V3 доступен по цене 11 199 юаней (около 150 000 рублей).

Уникальность этой модели заключается в поддержке спутниковой связи Tiantong и Beidou, что позволяет осуществлять двусторонний обмен текстовыми сообщениями. Благодаря этому устройство гарантирует стабильную связь вне зависимости от местоположения пользователя.

HONOR Magic V3 также выделяется на фоне конкурентов как самый тонкий и лёгкий складной смартфон на рынке сегодня. Его толщина в сложенном виде составляет всего 9,2 мм, а вес ограничивается 226 граммами, что делает его лидером среди аналогичных устройств.

В новинке используется инновационная технология шарнира HONOR Luban Shield Steel. Этот компонент изготовлен из высокопрочной защитной стали второго поколения с пределом прочности 2100 МПа и специального волокна, применяемого в аэрокосмической отрасли. Это обеспечивает не только исключительную лёгкость и тонкость аппарата, но и повышает его надёжность. Кроме того, смартфон обладает защитой от воды по стандарту IPX8, что делает его более устойчивым к повреждениям, чем многие другие модели.

Дисплей внешнего экрана HONOR Magic V3 имеет диагональ 6,43 дюйма с разрешением 2376 на 1060 пикселей и поддержкой ШИМ-регулировки до 4320 Гц, исключающей риск затемнения. Внутренний экран устройства представляет собой панель диагональю 7,92 дюйма с разрешением 2344 на 2156 пикселей и поддержкой безопасного затемнения с ШИМ 3840 Гц.

HONOR Magic V3 оборудован функцией быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт, что является уникальной особенностью для тонкого и лёгкого устройства со складным экраном. Кроме того, он оснащён аккумулятором третьего поколения Qinghai Lake ёмкостью 5150 мАч, обеспечивающим длительное время работы без подзарядки.

Источник — mydrivers.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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