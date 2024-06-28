HMD работает над вторым телефоном в стиле Nokia Lumia

Недавно в интернете появилась информация о том, что HMD Global работает над новой моделью смартфона под названием HMD Skyline G2. Это устройство будет вторым в линейке Skyline и, судя по всему, призвано продолжить наследие знаменитой серии Nokia Lumia. По слухам, предыдущая модель Skyline еще не была выпущена на рынок, поэтому ожидается, что между релизами пройдет некоторое время.

Источники утверждают, что HMD Skyline G2 получит тройную камеру, что схоже с ожидаемыми характеристиками первоначальной модели. Подробности о спецификациях камеры пока неизвестны, но предполагается, что они будут ориентированы на любителей мобильной фотографии.

Одной из отличительных черт Skyline G2 станет дизайн рамок экрана. В отличие от предполагаемого дизайна первой модели Skyline с узкими боковыми и верхними рамками, но с заметным «подбородком», новый G2, как сообщается, будет иметь более широкие рамки сверху и снизу дисплея.

Пока что информация о технических характеристиках и стоимости HMD Skyline G2 не была раскрыта инсайдерами, так что поклонникам бренда предстоит ожидать дополнительных анонсов и подробностей о новом продукте. Следите за новостями и обновлениями, чтобы не пропустить интересные подробности о предстоящих новинках от HMD Global.

Источник — 91mobiles.com