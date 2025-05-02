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GTA 6: Причины задержки и новая дата выхода

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
02.05.2025
8 Просмотров 0
GTA 6 Причины задержки выхода и новая дата релиза

Новость о том, что выход GTA 6 отложен, подтвердилась, и многие геймеры по всему миру испытали разочарование. Однако, есть и положительный момент: теперь мы точно знаем дату выхода GTA 6. Но почему же игру все-таки решили перенести? Давайте разберемся в причинах задержки.

Почему GTA 6 отложили?

В официальном пресс-релизе и сообщениях в социальных сетях Rockstar Games заявили, что GTA 6 отложена, потому что команде разработчиков нужно больше времени, чтобы обеспечить высочайшее качество игры, которое ожидают фанаты от Grand Theft Auto 6.

Почему GTA 6 отложили

Rockstar Games стремится не просто оправдать, а превзойти ожидания игроков. Поэтому компания просит набраться терпения, чтобы довести GTA 6 до совершенства и добавить ей еще больше «блеска».

Это довольно распространенная причина задержек, и именно этого многие ожидали от Rockstar Games. С момента выхода первого трейлера прошло уже полтора года, и с тех пор Rockstar Games не делились никакой новой информацией об игре.

Когда выйдет GTA 6?

Новость о переносе релиза подтверждает определенную дату выхода: GTA 6 выйдет 26 мая 2026 года.

Сколько раз откладывалась GTA 6?

На данный момент Grand Theft Auto 6 откладывалась один раз. Анонс игры состоялся в декабре 2023 года, и изначально планировалось выпустить ее осенью 2025 года. Первая задержка произошла сегодня — 2 мая 2025 года, когда Rockstar Games объявили новую дату релиза – 26 мая 2026 года.

Несмотря на то, что выход GTA 6 пришлось отложить до 2026 года, теперь у нас есть точная дата, и есть большая уверенность, что Rockstar Games сможет выпустить игру именно в этот день. Будем надеяться на это!

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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