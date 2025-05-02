GTA 6: Причины задержки и новая дата выхода

Новость о том, что выход GTA 6 отложен, подтвердилась, и многие геймеры по всему миру испытали разочарование. Однако, есть и положительный момент: теперь мы точно знаем дату выхода GTA 6. Но почему же игру все-таки решили перенести? Давайте разберемся в причинах задержки.

Почему GTA 6 отложили?

В официальном пресс-релизе и сообщениях в социальных сетях Rockstar Games заявили, что GTA 6 отложена, потому что команде разработчиков нужно больше времени, чтобы обеспечить высочайшее качество игры, которое ожидают фанаты от Grand Theft Auto 6.

Rockstar Games стремится не просто оправдать, а превзойти ожидания игроков. Поэтому компания просит набраться терпения, чтобы довести GTA 6 до совершенства и добавить ей еще больше «блеска».

Это довольно распространенная причина задержек, и именно этого многие ожидали от Rockstar Games. С момента выхода первого трейлера прошло уже полтора года, и с тех пор Rockstar Games не делились никакой новой информацией об игре.

Когда выйдет GTA 6?

Новость о переносе релиза подтверждает определенную дату выхода: GTA 6 выйдет 26 мая 2026 года.

Сколько раз откладывалась GTA 6?

На данный момент Grand Theft Auto 6 откладывалась один раз. Анонс игры состоялся в декабре 2023 года, и изначально планировалось выпустить ее осенью 2025 года. Первая задержка произошла сегодня — 2 мая 2025 года, когда Rockstar Games объявили новую дату релиза – 26 мая 2026 года.

Несмотря на то, что выход GTA 6 пришлось отложить до 2026 года, теперь у нас есть точная дата, и есть большая уверенность, что Rockstar Games сможет выпустить игру именно в этот день. Будем надеяться на это!