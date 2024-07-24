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Игры для ПК, консолей и смартфонов

GTA 6 может оказаться не такой впечатляющей, как ожидается

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
24.07.2024
315 Просмотров 0
GTA 6 может оказаться не такой впечатляющей, как ожидается

К концу 2023 года компания Rockstar Games развеяла многолетние домыслы, представив миру первый тизер-трейлер шестой части культовой серии Grand Theft Auto (GTA 6). Этот долгожданный момент вызвал значительный резонанс среди поклонников, однако он представил собой всего лишь вводную часть к игре. Бывший технический директор Rockstar, Оббе Вермейдж, который работал над созданием игр с GTA 3 по GTA 4, высказал мнение, что ожидания от новой игры следует умерить, указывая на то, что GTA 6 не будет кардинально отличаться от предшественницы GTA 5.

Вермейдж подкрепил свои слова сравнением технологических изменений между поколениями консолей PlayStation 2 и PlayStation 3, а затем PlayStation 4 и PlayStation 5, утверждая, что прогресс между последними двумя поколениями оказался менее значительным. Несмотря на это, он по-прежнему считает, что GTA 6 будет выдающейся игрой, возможно, даже «лучшей в мире».

В то же время Вермейдж признал, что не участвует в разработке GTA 6, так как покинул Rockstar Games в 2009 году. Его комментарии отражают общее впечатление о том, что хотя консоли последнего поколения привнесли в игровую индустрию улучшения, они не стали революционным скачком в технологиях. Однако остаётся ожидать, что Rockstar Games постарается в полной мере использовать возможности новейших консолей PS5 и Xbox Series X для реализации потенциала GTA 6.

Источник — winfuture.de

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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