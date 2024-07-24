GTA 6 может оказаться не такой впечатляющей, как ожидается

К концу 2023 года компания Rockstar Games развеяла многолетние домыслы, представив миру первый тизер-трейлер шестой части культовой серии Grand Theft Auto (GTA 6). Этот долгожданный момент вызвал значительный резонанс среди поклонников, однако он представил собой всего лишь вводную часть к игре. Бывший технический директор Rockstar, Оббе Вермейдж, который работал над созданием игр с GTA 3 по GTA 4, высказал мнение, что ожидания от новой игры следует умерить, указывая на то, что GTA 6 не будет кардинально отличаться от предшественницы GTA 5.

Вермейдж подкрепил свои слова сравнением технологических изменений между поколениями консолей PlayStation 2 и PlayStation 3, а затем PlayStation 4 и PlayStation 5, утверждая, что прогресс между последними двумя поколениями оказался менее значительным. Несмотря на это, он по-прежнему считает, что GTA 6 будет выдающейся игрой, возможно, даже «лучшей в мире».

В то же время Вермейдж признал, что не участвует в разработке GTA 6, так как покинул Rockstar Games в 2009 году. Его комментарии отражают общее впечатление о том, что хотя консоли последнего поколения привнесли в игровую индустрию улучшения, они не стали революционным скачком в технологиях. Однако остаётся ожидать, что Rockstar Games постарается в полной мере использовать возможности новейших консолей PS5 и Xbox Series X для реализации потенциала GTA 6.

Источник — winfuture.de