GPT-4o mini стал мощнее благодаря тихому обновлению

Пользователям бесплатной версии ChatGPT теперь доступна упрощенная модель GPT-4o mini, которая, хоть и не обладает всей мощностью полной версии GPT-4o, все же предлагает впечатляющий спектр возможностей. Отмечается, что OpenAI внедрила незаметное обновление для GPT-4o mini, значительно расширяющее ее функционал.

Это обновление внезапно появилось и затронуло большинство пользователей ChatGPT, вызвав вопросы о причинах такой непубличности. Возможно, обновление было выпущено раньше предполагаемой даты или же компания решила провести тихое тестирование. В любом случае, эти улучшения довольно значительны.

Одно из ключевых нововведений — мультимодальность. Теперь пользователи бесплатной версии ChatGPT могут создавать изображения. Проверка показала, что качество генерируемых изображений довольно высоко. Пользователям предоставлена возможность голосовать за созданные изображения и загружать их. Однако стоит учесть, что количество генерируемых изображений ограничено двумя в день, поэтому выбор запросов для создания изображений следует делать обдуманно.

Также появилась возможность загрузки файлов в GPT-4o mini для их последующей обработки. Поддерживаются различные форматы документов, включая DOC, Google Docs, PDF, изображения и другие. Как и в случае с изображениями, действует ограничение на загрузку — до двух файлов в сутки. Это может быть неудобно для пользователей, выполняющих объемные задачи.

Функция памяти, уже реализованная в более продвинутых моделях, теперь доступна и в GPT-4o mini. Она позволяет боту запоминать определенные данные о пользователе, чтобы избежать необходимости повторного ввода информации в каждом новом диалоге. Например, если вы сообщили, что у вас аллергия на арахис, система запомнит это, и вам не придется повторять эту информацию в разговорах на тему питания.

Последнее обновление включает в себя простую функцию поиска в интернете, позволяющую находить ссылки на различные ресурсы. Она не может заменить полноценные поисковые системы, но оказывается весьма полезной.

Эти обновления должны быть доступны большинству бесплатных пользователей ChatGPT. Если вы не обнаружили их в своем аккаунте, возможно, они пока не стали доступны в вашем регионе.

Источник — androidheadlines.com