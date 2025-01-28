Google: на YouTube нет длинной рекламы

Существует явное несоответствие между заявлениями Google о рекламе на YouTube и тем, что видят сами пользователи.

Странные случаи: часовая реклама на YouTube

Недавно мы писали о странных случаях, когда зрители YouTube сталкивались с часовой неубираемой рекламой. Эта статья вызвала бурное обсуждение на нашем сайте, и многие пользователи поделились похожими историями о том, как реклама на платформе становится всё длиннее.

Результаты опроса: пользователи видят рекламу длиннее двух минут

Чтобы разобраться в ситуации, мы провели опрос, в котором спросили людей. О самом длинном неубираемом рекламном ролике, который они видели на YouTube. Результаты оказались тревожными: большинство пользователей сообщили, что сталкиваются с рекламой. Которая длится больше двух минут, хотя официально YouTube заявляет, что такие ролики не могут превышать 60 секунд.

Жалобы пользователей: от 20-минутной рекламы до 45 секунд

«Мне пришлось купить YouTube Premium, потому что прошлым Рождеством мой ребёнок смотрел музыкальные видео перед сном, и в какой-то момент появилась 20-минутная реклама от Chick-fil-A. До сих пор злюсь из-за этого», — поделился один из пользователей.

В нашем опросе приняли участие более 8600 человек, и 31% из них сообщили, что видели неубираемую рекламу длительностью более двух минут.

16% опрошенных сказали, что сталкивались с рекламой от одной до двух минут, а 12% отметили, что самая длинная реклама, которую они видели, длилась от 46 до 60 секунд.

Ещё 12% респондентов сообщили о рекламе до 30 секунд, а 5% сказали, что их максимальная продолжительность составляла от 31 до 45 секунд.

Недовольство пользователей: YouTube становится похож на кабельное ТВ

«Меня часто заставляют смотреть рекламу по 45 секунд и больше перед видео, которые я хочу посмотреть. Это уже напоминает обычное кабельное телевидение с его длинной и частой рекламой», — прокомментировал один из участников опроса.

При этом 24% опрошенных заявили, что используют YouTube Premium, чтобы избежать рекламы и связанных с ней проблем.

Официальные правила YouTube: что говорит компания?

Что особенно настораживает, так это то, что официальные правила YouTube, на которые компания ссылается, гласят, что неубираемая реклама не может длиться больше 15 секунд на мобильных устройствах и больше 60 секунд на телевизорах.

«Чаще всего я сталкиваюсь с длинной неубираемой рекламой на своём телевизоре Samsung через официальное приложение YouTube. Да, часовой рекламы я давно не видел, но 3-4 ролика по 90 секунд подряд — это обычное дело», — рассказал один из пользователей.

Google объясняет: виноваты блокировщики рекламы?

Многие пользователи YouTube сталкиваются с неубираемой рекламой. Которая длится гораздо дольше стандартных 15 секунд, а иногда даже превышает две минуты. Однако Google утверждает, что такие случаи могут быть вызваны вмешательством блокировщиков рекламы. Которые якобы нарушают воспроизведение и вызывают подобные проблемы.

Некоторые считают, что блокировщики рекламы могут «глючить». Из-за чего кнопка «Пропустить» исчезает, а сама реклама всё равно показывается. Однако многие участники нашего опроса сообщили, что видели очень длинную рекламу. Даже без использования блокировщиков, и считают, что Google просто уходит от ответа.

Новые форматы рекламы: YouTube тестирует границы

В последние месяцы YouTube активно внедряет новые форматы рекламы. И увеличивает её продолжительность, что вызывает подозрения у пользователей: возможно, платформа нарушает свои же правила.

YouTube сильно зависит от рекламных доходов. И это не секрет, что платформа тестирует более длинные и навязчивые форматы рекламы. Хотя Google настаивает на соблюдении своих правил, растущее недовольство пользователей говорит о более глубокой проблеме.

Что думаете вы?

Если вы тоже сталкивались с длинной неубираемой рекламой на YouTube, поделитесь своим опытом в комментариях. Давайте обсудим, как платформа может улучшить взаимодействие с пользователями, не нарушая их комфорт.

Источник — androidauthority