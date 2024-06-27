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Google Translate добавил 110 новых языков

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
27.06.2024
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Google Translate добавил 110 новых языков

Компания Google объявила о значительном обновлении своего сервиса Google Translate, добавив поддержку 110 новых языков. Это расширение является крупнейшим в истории сервиса, увеличивая общее количество поддерживаемых языков с 133 до 243. По словам компании, новые языки были добавлены благодаря развитию языковой модели искусственного интеллекта Google PaLM 2 AI, которая способствовала обучению переводчика.

Исаак Касвелл из Google в своём блоге отмечает, что модель особенно эффективно справилась с изучением языков, имеющих схожесть друг с другом, включая языки, родственные хинди, такие как авадхи и марвади, а также французские креольские языки, например, сейшельский креольский и маврикийский креольский.

Среди нововведений особое внимание заслуживает добавление кантонского диалекта, который, как утверждает Касвелл, долгое время был одним из наиболее запрашиваемых языков в Google Translate. Особенностью кантонского является его пересечение с мандаринским в письменной форме, что создавало сложности для сбора данных и обучения моделей.

Касвелл также отмечает, что примерно четверть из новых языков имеет африканское происхождение. В интервью изданию The Verge он сообщил, что на большую часть из этих новых языков говорят не менее миллиона человек, а некоторые из них используются сотнями миллионов носителей.

Источник — theverge.com

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Анатолий Пшеницын
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