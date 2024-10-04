Google тестирует проверенные ссылки с галочками в поиске

Google тестирует новую функцию проверки ссылок в поисковой системе, которая поможет пользователям избежать перехода на фальшивые или мошеннические сайты. Некоторые пользователи уже заметили синие галочки рядом с ссылками на бизнес-сайты в результатах поиска, которые указывают на то, что компания, такая как Apple, является подлинной, а не фишинговой.

«Мы постоянно экспериментируем с функциями, которые помогают пользователям находить надёжные компании в интернете. В настоящее время мы проводим небольшой эксперимент, показывая галочки рядом с определенными компаниями в Google», — сообщила представитель Google по связям с общественностью Молли Шахин.

Один из журналистов заметил галочки рядом с ссылками на официальные сайты Microsoft, Epic Games, Apple, Amazon и HP. Однако они исчезли, когда он переключился на другую учётную запись Google, это говорит о том, что эксперимент пока не охватил широкий круг пользователей. При наведении курсора на галочку появляется сообщение, объясняющее, что «Google подтверждает, что эта компания является именно той, за которую себя выдаёт». По словам Шахин, это основано на таких факторах, как проверка веб-сайта, данные Merchant Center и ручные проверки.

Новая функция, похоже, является расширением системы Google Brand Indicators for Message Identification (BIMI), которая используется для отображения галочек в веб- и мобильных приложениях Gmail рядом с отправителями, прошедшими проверку. Google пока не сделала официального объявления о поисковых галочках и не уточнила, когда и будут ли они доступны для более широкой аудитории.

Источник — theverge.com