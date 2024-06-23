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Google продолжает борьбу с перегревом устройств Pixel

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
23.06.2024
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Google продолжает борьбу с перегревом устройств Pixel

В свете проблем с нагревом, устройства на базе Android, в частности смартфоны Pixel от Google, оснащены функциями, направленными на предотвращение перегрева. Эти меры включают в себя уведомления пользователя о повышенной температуре, а также автоматическое снижение некоторых функций, включая скорость зарядки, для защиты телефона. В случае критического перегрева, устройство может отключиться, чтобы избежать повреждения.

Google продолжает развивать эту защитную стратегию, внедряя новую функцию под названием «Адаптивное тепловое управление» (Adaptive Thermal). Она предоставляет пользователю ещё более точной информации о температурном состоянии телефона, не требуя при этом использования веб-браузера для диагностики.

Согласно анализу APK, в версии приложения Device Health Service 1.23.0.638152889 введены улучшения, которые позволяют устройству оперативно реагировать на перегрев и предоставлять подробные уведомления. Когда температура достигает определенного порога, активируется предупреждающее сообщение с рекомендациями по снижению нагрузки на устройство и уменьшению воздействия внешних факторов, таких как прямые солнечные лучи.

Пользователю предоставляется возможность ознакомиться с рекомендациями по охлаждению устройства через кнопку «Обратить внимание», а также советы на странице поддержки Google о том, как справиться с перегревом. В экстремальных случаях, когда температура поднимается выше критической отметки, устройство может перейти в аварийный режим или даже отключиться.

Обновление о перегреве может быть реализовано через серверное обновление и будет активно помогать пользователям для поддержания оптимальной температуры устройства и его стабильной работы.

Источник — androidauthority.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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