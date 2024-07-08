Google Pixel Watch 3 могут появиться с ключевым обновлением

В августе Google планирует представить новую серию смартфонов Pixel 9, и есть вероятность, что на этом же мероприятии дебютируют умные часы Pixel Watch 3. По информации, устройства уже прошли одобрение Федеральной комиссии по связи (FCC) США, что является хорошим индикатором скорого запуска.

В документации FCC упоминаются четыре модели с кодовыми названиями GBDU9, GRY0E, GG3HH и GGE4J. Из них две модели оборудованы поддержкой LTE, а две другие работают с Wi-Fi и Bluetooth. Это подтверждает слухи о том, что Google предложит 41-мм и 45-мм варианты часов.

Среди характеристик Pixel Watch 3 стоит отметить поддержку Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц, а также стандарта Wi-Fi 6, что должно улучшить скорость и стабильность подключения к сети по сравнению с предыдущей моделью Pixel Watch 2. Все четыре модели оснащены технологией сверхширокополосной связи (UWB), которая уже применяется в устройствах Apple, например, в Apple Watch 9 и AirTags, улучшая точность определения расположения и связь на коротких расстояниях.

Технология UWB может быть использована для облегчения поиска потерянных устройств, хотя пока сеть Find My Device от Google не поддерживает её. Кроме того, она может улучшить взаимодействие с другими устройствами Google, такими как Chromebook и смартфоны Pixel.

Большинство утечек информации о Pixel Watch 3 сосредоточено на новой, более крупной модели, которая должна предложить пользователям выбор размера впервые с момента выпуска Pixel Watch. Также обсуждаются новые датчики, которые могут быть встроены в часы.

Ожидается, что мероприятие Google состоится в среду, 13 августа, и помимо Pixel Watch 3, мы сможем увидеть и другие новые продукты.

Источник — techradar.com