Google Chrome прекращает сотрудничество с Entrust

Компания Google объявила о прекращении доверия к сертификатам, выданным центром сертификации Entrust (система конфиденциальности ключей), начиная с 1 ноября 2024 года. Это решение повлияет на пользователей браузера Chrome начиная с 127-й версии и связано с нарушениями Entrust стандартов соответствия и проблемами в области безопасности.

Google приняла данное решение после ряда инцидентов, которые подорвали доверие к Entrust как надежному центру сертификации. В блоге группы безопасности Chrome было отмечено, что за последние годы было зафиксировано множество инцидентов, свидетельствующих о недостаточной надежности Entrust.

С 1 ноября сертификаты TLS, подтвержденные Entrust или AffirmTrust, по умолчанию не будут признаваться доверенными в Chrome, однако пользователи смогут вручную добавить их в список доверенных, принимая на себя риски. Mozilla также выразила обеспокоенность по поводу сертификатов Entrust. Веб-сайтам, использующим их сертификаты, следует найти другой центр сертификации до ноября, чтобы избежать нарушений в работе.

Команда безопасности Chrome отметила отсутствие у Entrust прогресса в улучшении ситуации, несмотря на множественные инциденты. Изменение в Chrome затронет все платформы, кроме iOS, где политика Apple не позволяет использовать собственное корневое хранилище Chrome.

Представитель Entrust, комментируя решение Google, выразил разочарование и подтвердил приверженность компании к обеспечению непрерывности работы сертификатов TLS.

Источник — techradar.com