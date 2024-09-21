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Garmin расширяет линейку видеорегистраторов: четыре новые модели

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
21.09.2024
4 Просмотра 0
Garmin расширяет линейку видеорегистраторов четыре новые модели

Компания Garmin представила четыре новых видеорегистратора, предоставляя водителям широкий выбор устройств для записи дорожных событий. Рассмотрим особенности каждой модели:

  1. Garmin Dash Cam X310 — флагман новой линейки:
    • 2,4-дюймовый ЖК-экран
    • Видео в качестве 4K Ultra HD
    • Встроенный GPS
    • Расширенные функции оповещения водителя (предупреждения о камерах и риске столкновения)
  2. Dash Cam X210:
    • Аналогичен X310, но с максимальным разрешением видео 1440p
  3. Dash Cam X110:
    • Схож с X310, но снимает видео в разрешении 1080p
  4. Garmin Dash Cam Mini 3:
    • Компактный размер (как автомобильный ключ)
    • Без экрана для меньшего отвлечения внимания
    • Запись видео 1080p
    • Поддержка голосовых команд

Все модели оснащены усовершенствованной поляризационной линзой Clarity, снижающей блики на лобовом стекле для лучшего качества съемки.

Для расширения функционала доступно приложение Garmin Drive, позволяющее синхронизировать данные с четырёх видеорегистраторов.

Цены на новые модели:

  • Dash Cam Mini 3: 149,99 долларов
  • Dash Cam X110: 199,99 долларов
  • Dash Cam X210: 299,99 долларов
  • Dash Cam X310: 399,99 долларов

Все четыре модели уже доступны для покупки на официальном сайте компании.

Источник — techradar.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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