Garmin расширяет линейку видеорегистраторов: четыре новые модели

Компания Garmin представила четыре новых видеорегистратора, предоставляя водителям широкий выбор устройств для записи дорожных событий. Рассмотрим особенности каждой модели:
- Garmin Dash Cam X310 — флагман новой линейки:
• 2,4-дюймовый ЖК-экран
• Видео в качестве 4K Ultra HD
• Встроенный GPS
• Расширенные функции оповещения водителя (предупреждения о камерах и риске столкновения)
- Dash Cam X210:
• Аналогичен X310, но с максимальным разрешением видео 1440p
- Dash Cam X110:
• Схож с X310, но снимает видео в разрешении 1080p
- Garmin Dash Cam Mini 3:
• Компактный размер (как автомобильный ключ)
• Без экрана для меньшего отвлечения внимания
• Запись видео 1080p
• Поддержка голосовых команд
Все модели оснащены усовершенствованной поляризационной линзой Clarity, снижающей блики на лобовом стекле для лучшего качества съемки.
Для расширения функционала доступно приложение Garmin Drive, позволяющее синхронизировать данные с четырёх видеорегистраторов.
Цены на новые модели:
- Dash Cam Mini 3: 149,99 долларов
- Dash Cam X110: 199,99 долларов
- Dash Cam X210: 299,99 долларов
- Dash Cam X310: 399,99 долларов
Все четыре модели уже доступны для покупки на официальном сайте компании.
Источник — techradar.com