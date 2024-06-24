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Стало известно, какие функции ИИ получат Galaxy Watch 7

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
24.06.2024
4 Просмотра 0
Galaxy Watch 7 оснащены ежедневным компаньоном с ИИ

Недавно на канадском сайте Amazon была замечена страница с новыми умными часами Samsung Galaxy Watch 7, которая раскрыла некоторые характеристики данного гаджета.

Согласно данным с Amazon, новинка Samsung Galaxy Watch 7 будет оснащена чипсетом нового поколения с 3-нанометровым процессом технологии, что обеспечит улучшенную энергоэффективность и более плавную работу устройства. В часах также предусмотрен усовершенствованный датчик BioActive Sensor 2, который позволяет получать более точные показания частоты сердечных сокращений во время занятий спортом и во время сна.

Samsung Galaxy Watch 7 предлагают персонализированные функции, которые помогают в повседневной жизни, включая поддержку во время сна, физических упражнений и социального общения. Функция GalaxyAI Smart Reply облегчает процесс ответа на сообщения прямо с часов, предлагая подходящие и точные варианты ответов.

На сайте указывается, что старт продаж Samsung Galaxy Watch7 запланирован на 16 июля, а цена устройства составит 358,55 канадских долларов.

Дополнительно, из предыдущих утечек известно, что Samsung Galaxy Watch 7 и модель Watch Ultra будут оборудованы новейшим процессором Exynos W1000, включающим в себя ядра Cortex-A78 и Cortex-A55 с главной тактовой частотой 1,6 ГГц, а также графическим процессором Mali-G68MP2. Часы поддерживают мониторинг сердечного ритма, ЭКГ, уровень кислорода в крови, анализ состава тела, измерение температуры тела, функции отслеживания сна и другие возможности мониторинга здоровья.

Источник — ithome.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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