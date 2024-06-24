Стало известно, какие функции ИИ получат Galaxy Watch 7

Недавно на канадском сайте Amazon была замечена страница с новыми умными часами Samsung Galaxy Watch 7, которая раскрыла некоторые характеристики данного гаджета.

Согласно данным с Amazon, новинка Samsung Galaxy Watch 7 будет оснащена чипсетом нового поколения с 3-нанометровым процессом технологии, что обеспечит улучшенную энергоэффективность и более плавную работу устройства. В часах также предусмотрен усовершенствованный датчик BioActive Sensor 2, который позволяет получать более точные показания частоты сердечных сокращений во время занятий спортом и во время сна.

Samsung Galaxy Watch 7 предлагают персонализированные функции, которые помогают в повседневной жизни, включая поддержку во время сна, физических упражнений и социального общения. Функция GalaxyAI Smart Reply облегчает процесс ответа на сообщения прямо с часов, предлагая подходящие и точные варианты ответов.

На сайте указывается, что старт продаж Samsung Galaxy Watch7 запланирован на 16 июля, а цена устройства составит 358,55 канадских долларов.

Дополнительно, из предыдущих утечек известно, что Samsung Galaxy Watch 7 и модель Watch Ultra будут оборудованы новейшим процессором Exynos W1000, включающим в себя ядра Cortex-A78 и Cortex-A55 с главной тактовой частотой 1,6 ГГц, а также графическим процессором Mali-G68MP2. Часы поддерживают мониторинг сердечного ритма, ЭКГ, уровень кислорода в крови, анализ состава тела, измерение температуры тела, функции отслеживания сна и другие возможности мониторинга здоровья.

Источник — ithome.com