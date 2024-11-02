Galaxy S25, возможно, будет сильно нагреваться из-за Snapdragon 8 Elite

Согласно утечкам, новый чип Snapdragon 8 Elite станет сердцем всей серии смартфонов Galaxy S25. Samsung, по всей видимости, не успела решить проблему низкой производительности своих 3-нм чипов, поэтому пришлось отказаться от Exynos 2500. Это хорошая новость для поклонников Galaxy, так как Snapdragon 8 Elite обещает существенное повышение производительности. Однако, вместе с тем, появились опасения по поводу потенциальной проблемы перегрева чипа во время интенсивной графической нагрузки.

В частности, тесты, проведенные Android Authority и Digital Trends на Realme GT7 Pro, одном из первых смартфонов, оснащенных Snapdragon 8 Elite, выявили значительный нагрев устройства во время бенчмарков графического процессора. Более того, нагрев был настолько сильным, что телефон временно отключил все приложения, кроме звонков и сообщений. Этот перегрев помешал Realme GT7 Pro успешно пройти стресс-тест 3DMark, хотя и достиг лишь температуры в 46°C.

Тем не менее, важно отметить, что за пределами стресс-тестов графического процессора, Realme GT7 Pro показал себя достаточно хорошо, работая стабильно даже при интенсивном гейминге продолжительностью 30 минут без существенного перегрева. Аналогичным образом, Xiaomi 15 Pro, другой смартфон на Snapdragon 8 Elite, успешно прошел тяжелые игровые тесты с играми, такими как Genshin Impact, Honkai: Star Rail и Honor of Kings, при максимальных настройках графики, демонстрируя высокую производительность и контролируемую температуру.

Таким образом, несмотря на выявленную проблему перегрева 8 Elite во время синтетических тестов, таких как 3DMark, результаты реального использования, представленные тестами на Realme GT7 Pro и Xiaomi 15 Pro, позволяют предположить, что в повседневных сценариях работы проблема перегрева может быть не столь критичной. Следовательно, опасения по поводу потенциального перегрева Snapdragon 8 Elite в серии Galaxy S25, возможно, преувеличены, и необходимо дождаться более обширных тестов и отзывов пользователей, прежде чем делать окончательные выводы.

Источник — androidheadlines.com