Galaxy S25 Ultra: Экзистенциальный кризис от AI

Прошло пять дней с тех пор, как я начал использовать Samsung Galaxy S25 Ultra , и когда я начал, я был очень взволнован, увидев, что новые Now Bar и Now Brief добавили к опыту Galaxy AI . Хотя обе функции работают, то, что произошло, когда я начал их использовать, стало сюрпризом, поскольку это заставило меня столкнуться с неприятной правдой о моей жизни.

Я задавался вопросом: неужели моя жизнь слишком пуста, чтобы извлечь максимум из новейших функций Galaxy AI, и если да, то я один такой?

Когда изменится жизнь?

Для того, чтобы ИИ на смартфоне поднял такой экзистенциальный вопрос в моем сознании, функция Now Brief должна быть удивительной, не так ли? Когда я говорил с Samsung о Galaxy AI и Now Brief, я много слышал о том, как это может помочь организовать вашу жизнь, держать вас в курсе изменений, которые могут повлиять на расписание, и быть «персональным помощником», живущим внутри вашего телефона. Это звучало полезно, интерактивно, информативно и умно. Мне также сказали, что ему не потребуется много времени, чтобы узнать вас, поскольку он сразу же будет опираться на данные, уже сохраненные в приложениях и учетных записях на телефоне.

К сожалению, учитывая его наращивание, Now Brief на моем Galaxy S25 Ultra начинался как расхваленное погодное приложение, собирающее некоторые погодные оповещения и почасовой прогноз осадков. Данные представлены привлекательно, и если вам действительно интересно, какой будет погода, это в некоторой степени полезно, но вы получите более полную информацию, нажав на виджет погоды вместо виджета Now Brief. Не смутившись, я убедился, что Now Brief получает всю правильную информацию, и продолжил следить за ним, ожидая, когда моя жизнь изменится.

Важно разобраться в этих настройках и, возможно, скорректировать использование приложения. Например, Now Brief, похоже, требует от вас использовать собственное приложение календаря Samsung, иначе встречи не отображаются. После предоставления доступа приложению оно аккуратно показало сгруппированный список дел, которые у меня были на день.

Похоже, оно не обращает внимания на то, что я смотрю или слушаю, или на входящие сообщения. Я ношу Galaxy Watch Ultra во время обзора Galaxy S25 Ultra, и Now Brief показывает мои данные о сне и показатель энергии, которые он берет из Samsung Health. В целом, это простая, понятная страница информации, которую можно найти в другом месте на вашем телефоне. Но изменило ли это что-нибудь в том, как я использую свой смартфон? Нет, и я начал беспокоиться, что проблема во мне.

Обычные дни

Now Brief не сказал мне ничего, чего я бы уже не знал, он не реорганизовал мой день, а Now Bar на экране блокировки не гарантировал, что я приду на встречу вовремя. Причина не в том, что он не может или что он в какой-то момент дал сбой — а в том, что моя работа и личная жизнь довольно просты.

У меня не так много дел, с которыми я не могу справиться, и то, что у меня есть, не настолько монументально сложно, чтобы мне нужен был ИИ, чтобы сделать это более организованным. Конечно, мне бы хотелось больше времени для себя, но его получение не заключается в перетасовке карточек в моем календаре или напоминании мне о задаче, которую я забыл.

То, что происходит в моей личной жизни, просто не нуждается в напоминании в календаре. У меня нет запланированных поездок, я работаю из дома, поэтому пробки меня не волнуют, и мне плевать на спорт, поэтому любые недавние результаты не имеют значения. Судя по тому, что мне говорит Galaxy Watch Ultra, я хорошо сплю и у меня должно быть достаточно энергии на предстоящий день. Galaxy AI очень легко управляет моей жизнью, потому что мои невероятно обычные дни — ничто по сравнению с тем, что он может сделать для тех, кто намного более занят, чем я, насколько мне сказали.

Беспокойство

Когда я обнаружил, что Now Brief не окажет немедленного влияния на мою жизнь, я немного забеспокоился. Может быть, я делаю недостаточно ? Может быть, мои дни слишком обыденны, и я не так общителен, мотивирован или продуктивен, как должен быть. Другие там явно работают на другом уровне, поскольку Samsung, должно быть, обслуживает большинство с помощью Galaxy AI и Now Brief, верно? Он создан для организации загруженной жизни масс, поэтому я, должно быть, являюсь исключением.

Я беспокоился, что суматошный мир движется вперед вокруг меня, ИИ у руля, чтобы помочь перегруженным справиться, в то время как я томлюсь в хвосте с календарем, который так легко организовать, что я мог бы доверить его управление своему котенку. Хорошие новости для меня — моя ситуация не так уж и ужасна.

это не я

Услышав, как Samsung продвигает Now Brief как новый способ выполнения дел, а затем обнаружив, что это не впечатляет в реальности, я почувствовал, что, возможно, я мог бы быть менее занятым, чем все остальные.

Однако неудобная правда, с которой я столкнулся в тот момент, заключается не в том , что Galaxy AI разоблачил мою довольно устоявшуюся рутину или апатичный подход к жизни. А в том, что я, возможно, попал в ловушку, связывая производительность и «занятость» со счастьем и самоуважением. Как и у большинства, мои дни заполнены делами , но в моем случае это не те дела, с которыми Galaxy AI — или, по сути, любой другой ИИ — может помочь мне лучше справляться.

Это не новое явление. Быстрый поиск в Интернете показывает статьи о том, почему мы не должны приравнивать производительность и активность к самоуважению, начиная от подкаста под названием « Вы не ваш список дел » и заканчивая статьей под названием « Как быть бесполезным », которая использует даосские учения, чтобы проиллюстрировать, почему мы не должны постоянно подталкивать себя к производству. Все это напомнило мне, что в своей основе мобильный ИИ одержим производительностью , и теперь с функцией Samsung Now Brief он оценивает нашу собственную производительность (или ее отсутствие) на главном экране нашего нового телефона.

Небольшая проблема

Это небольшая проблема, потому что я сомневаюсь, что я единственный, чья жизнь не требует особого внешнего управления. Если вы не жонглируете десятью задачами одновременно, регулярно записываетесь на три встречи или вообще не забываете о времени, то Now Brief, вероятно, не станет для вас преобразующим.

Если бы я не носил Galaxy Watch Ultra, он был бы еще менее информативным, поэтому подумайте, насколько глубоко вы знакомы с экосистемой Samsung, прежде чем покупать телефон с последней функцией Galaxy AI. Я надеялся, что буду часто использовать Now Brief — и, следовательно, первым делом буду использовать мобильный AI для себя — но как только я пройду стадию обзора Galaxy S25 Ultra, я не знаю, буду ли я проверять его утренние, дневные и вечерние обновления. Я могу почти гарантировать, что ничего особенного не изменилось между ними.

А как насчет остальной части телефона?

За пределами Now Brief, Galaxy S25 Ultra обещает стать серьезной мощной машиной. Qualcomm Snapdragon 8 Elite для Galaxy гарантирует, что программное обеспечение мгновенно реагирует на все, что вы делаете, улучшенное антибликовое покрытие экрана фантастическое и мгновенно заметное, а время работы батареи превосходное. Я собираюсь зарядить его всего в третий раз с момента начала использования, и это превосходная производительность.

Камера уже впечатляет, особенно когда я использую различные режимы зума и новую широкоугольную камеру, плюс мне нравятся действительно интуитивные и полезные функции редактирования. Но я все еще не уверен в форме телефона. Я привыкаю к ​​более острым краям, что хорошо, но корпус гораздо более скользкий, чем я ожидал. Я уже однажды случайно уронил его, непреднамеренно протестировав новое закаленное стекло, которое не получило никаких негативных последствий.

Функция Now Brief AI в Galaxy S25 Ultra делает то, что Samsung и обещала, но, как и многое из ИИ, это не то, что я ожидаю использовать каждый день, несмотря на его обещания. Хотя я могу не сразу увидеть его преимущества, другие могут найти его гораздо более полезным. Но те, кто видит, могут также обнаружить, что он побуждает их более внимательно взглянуть (и впоследствии переоценить) то, что они чувствуют по поводу своих ежедневных, еженедельных и ежемесячных действий, как это было со мной.