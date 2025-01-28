Galaxy S25 перенимает крутую фишку у iPhone

Если вы любите снимать видео на смартфон, то новость о Galaxy S25 вас точно порадует. Samsung решила позаимствовать у Apple одну из самых полезных функций, которая сделает жизнь видеографов и просто любителей съемки намного проще. Речь идет о возможности записывать видео прямо на внешние USB-C накопители через стандартное приложение камеры. Давайте разберемся, что это за фишка и почему она так важна.

Что нового в Galaxy S25?

Согласно информации от известного инсайдера Ice Universe. Последняя версия приложения Camera Assistant для Galaxy S25 позволяет сохранять видео на внешние накопители. Это касается всех основных режимов съемки: Video, Pro Video, Portrait Video, Timelapse и Slow-Motion. Раньше для такой задачи приходилось использовать сторонние приложения, что было не всегда удобно.

Теперь, если вы планируете снимать длинные ролики или профессиональные видео, вам не нужно будет перекидывать файлы через файловый менеджер или подключать телефон к компьютеру. Просто подключите USB-C накопитель, и все запишется напрямую на него. Это особенно удобно для тех, кто редактирует видео на других устройствах.

Почему это важно?

Эта функция впервые появилась на iPhone 15 в 2023 году, и многие пользователи оценили ее по достоинству. Теперь Samsung внедряет ее в свои флагманы, что делает Samsung еще более привлекательным для любителей видеосъемки.

Кстати, Самсунг и так считается одним из лучших Android-смартфонов для записи видео. Новые модели получили поддержку LOG-формата, что открывает больше возможностей для цветокоррекции. А теперь с функцией записи на внешние накопители они становятся еще мощнее.

Что еще нового?

Ice Universe также упоминает, что в обновленном Camera Assistant появился переключатель для видео в формате HDR10+. Пока неясно, чем он отличается от аналогичной опции в стандартном приложении камеры, но это точно добавит гибкости в настройках съемки.

Заключение

Samsung продолжает удивлять. С одной стороны, это мощный флагман с топовыми характеристиками, а с другой — устройство, которое становится все удобнее для профессиональной съемки. Запись видео на внешние накопители — это не просто «фишка ради фишки», а реальное улучшение, которое сэкономит время и нервы.

Ну а если вы до сих пор сомневаетесь, стоит ли переходить на Galaxy S25, просто представьте, как вы снимаете крутые ролики и сразу сохраняете их на флешку, чтобы потом быстро смонтировать на компьютере. Звучит здорово, правда?

А как вы относитесь к таким нововведениям? Делитесь в комментариях! И не забудьте поделиться статьей с друзьями — вдруг они тоже мечтают о Galaxy S25? 😉