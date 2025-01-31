Forza Horizon 5: Выход на PS5 и Кроссплатформенная Игра

Весной этого года гоночный хит Forza Horizon 5 станет доступен для PlayStation 5. Разработчики из Playground Games официально подтвердили новость.

Эксклюзив Xbox приезжает на консоль Sony

Игра, дебютировавшая в ноябре 2021 года на Xbox и PC, покоряет новую платформу. Более 900 автомобилей и два масштабных дополнения ждут игроков. Мексиканская атмосфера и разнообразие транспорта сделали игру одной из лучших в жанре.

Кроссплатформенный геймплей объединяет игроков

Владельцы разных консолей смогут играть вместе благодаря полной поддержке кроссплея. Стоимость версии для PS5 пока не раскрыта, но ожидается на уровне $59.99. Игру уже можно добавить в wishlist на PlayStation Store.

Стратегия Microsoft меняет рынок игр

Переход Forza Horizon 5 на PS5 — часть глобальной стратегии Microsoft. Ранее Hi-Fi Rush также появилась на PS5, а Indiana Jones выйдет в этом году. Такие шаги делают игры более доступными для широкой аудитории.

Как подготовиться к игре

Для максимального погружения стоит задуматься о покупке руля. Для PS5 существуют специальные модели игровых рулей. Владельцам Xbox также доступны различные варианты периферийных устройств.

Расширение аудитории — правильный шаг

Несмотря на недовольство части фанатов Xbox, выход игры на PS5 — положительное решение. Больше игроков смогут насладиться качественным гоночным симулятором. Это укрепляет позиции Microsoft как крупного издателя игр.

Почему это важно для игровой индустрии

Такие решения способствуют развитию кроссплатформенного взаимодействия. Геймеры получают больше свободы выбора платформы. Это особенно ценно для популярных многопользовательских проектов.

Следите за обновлениями на PlayStation Store. Добавьте игру в список желаемого, чтобы не пропустить релиз. Изучите совместимые аксессуары заранее.

Выход Forza Horizon 5 на PS5 — значимое событие для геймеров. Полная поддержка кроссплея и сохранение качества делают игру еще более привлекательной.

Источник — techradar