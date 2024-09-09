Две из лучших функций Apple Intelligence могут быть отложены до iOS 18.2

Сегодня состоится запланированное на сентябрь мероприятие от Apple, известное как «It’s Glowtime», на котором ожидаются ключевые анонсы. Среди них могли бы быть функции Apple Intelligence, однако по последним данным, некоторые из них могут быть отложены. Марк Гурман из Bloomberg утверждает, что два инновационных инструмента искусственного интеллекта, Image Playground и Genmoji, будут включены в обновление iOS 18.2, которое планируется к выпуску в конце года.

Image Playground предложит пользователям создавать уникальные изображения прямо в приложениях iPhone, таких как «Сообщения» или «Заметки». Genmoji, в свою очередь, будет функцией для генерации персонализированных эмодзи. Хотя эти функции и не будут доступны сразу, ожидается, что первые инструменты AI, включая Clean Up и помощь в написании, появятся в iOS 18.1, вероятно, уже в октябре.

Несмотря на определенное разочарование из-за возможной задержки, стоит отметить, что некоторые слухи указывают на отсрочку некоторых функций Apple Intelligence до 2025 года, что делает декабрьский срок ожидания не таким уж и долгим. Сюда входят усовершенствования Siri и новые возможности в приложении «Почта» от Apple, полная интеграция которых в iPhone может состояться в 2024-2025 годах.

Что касается совместимости, Apple подтвердила, что модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max обладают необходимой мощностью для работы с функциями AI. Ожидается, что вся серия iPhone 16 также будет поддерживать эти инструменты, благодаря увеличению ОЗУ до 8 ГБ, что важно для работы Apple Intelligence.

Несмотря на возможные задержки в реализации некоторых функций, есть надежда увидеть их демонстрацию на сегодняшнем мероприятии. Возможно, посетителям даже предоставят возможность опробовать Image Playground и Genmoji во время демонстрационного сеанса.

Источник — techradar.com