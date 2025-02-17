DJI Osmo Mobile 7 выйдет в двух версиях

DJI планирует выпустить новый стабилизатор Osmo Mobile 7 для смартфонов уже завтра, 18 февраля! Новинка будет доступна в двух версиях: стандартной и профессиональной. Обе модели получат удобный дисплей, который покажет уровень заряда батареи и другую полезную информацию. Встроенный штатив со специальными кнопками позволит быстро сделать селфи, переключиться в горизонтальный режим и управлять зумом.

Профессиональная версия стабилизатора порадует продвинутых пользователей: на корпусе появится колесико Zoom Wheel для точной ручной фокусировки. За быстрое и четкое наведение на объект съемки будет отвечать интеллектуальная система автофокусировки AI Intelect Focus Pursuit. В комплекте с PRO-версией вы также найдете миниатюрный микрофон DJI MIC MINI и телескопическую штангу-удлинитель.

Цены на DJI Osmo Mobile 7 и Osmo Mobile 7P составят $89 и $149, соответственно.

Источник — dronexl