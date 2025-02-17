Лого сайта
Получайте реальное вознаграждение за просмотрыподелитьсярефераловкомментарии
Главная » Камеры и фотоаппараты » DJI Osmo Mobile 7 выйдет в двух версиях
Камеры и фотоаппаратыЭлектроника и техника

DJI Osmo Mobile 7 выйдет в двух версиях

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
17.02.2025
5 Просмотров 0
DJI представит две версии стабилизатора Osmo Mobile 7

DJI планирует выпустить новый стабилизатор Osmo Mobile 7 для смартфонов уже завтра, 18 февраля! Новинка будет доступна в двух версиях: стандартной и профессиональной. Обе модели получат удобный дисплей, который покажет уровень заряда батареи и другую полезную информацию. Встроенный штатив со специальными кнопками позволит быстро сделать селфи, переключиться в горизонтальный режим и управлять зумом.

Osmo Mobile 7

Профессиональная версия стабилизатора порадует продвинутых пользователей: на корпусе появится колесико Zoom Wheel для точной ручной фокусировки. За быстрое и четкое наведение на объект съемки будет отвечать интеллектуальная система автофокусировки AI Intelect Focus Pursuit. В комплекте с PRO-версией вы также найдете миниатюрный микрофон DJI MIC MINI и телескопическую штангу-удлинитель.

Osmo Mobile 7 Pro

Цены на DJI Osmo Mobile 7 и Osmo Mobile 7P составят $89 и $149, соответственно.

Источник — dronexl

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся
      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru
      Полезные ссылки
      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас
      Обратите внимание
      Все материалы, представленные на данном сайте, носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ. Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта


      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.