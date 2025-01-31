Дата выхода GTA 6 могла просочиться в сеть – приурочена к важной годовщине франшизы

Не за горами долгожданная премьера? Grand Theft Auto 6 ожидается к концу текущего года

Испанская торговая сеть XUruguay случайно раскрыла возможную дату релиза – 17 сентября 2025

Эта дата совпадает с 12-й годовщиной выхода GTA 5

Одна из самых ожидаемых игр десятилетия

Поклонники серии с нетерпением ждут новую часть культовой серии Grand Theft Auto. Rockstar Games пока официально подтвердила только примерное окно релиза – конец 2025 года. Игра выйдет на Xbox Series X/S и PlayStation 5.

Случайная утечка или маркетинговый ход?

Испанский магазин XUruguay временно опубликовал информацию о GTA 6 как эксклюзиве PS5 с конкретной датой выхода. Хотя страница быстро исчезла, вероятно, это был просто заглушка. Однако дата выбрана неслучайно – она совпадает с 12-летием релиза GTA 5.

Что известно дополнительно?

Бывший разработчик Rockstar предположил, что игра будет работать на консолях с частотой 30 кадров в секунду. Следующая финансовая отчетность Take-Two состоится 6 февраля, где возможно появятся новые детали о проекте.

Раскрыта возможная дата выхода GTA 6: совпадение с юбилеем GTA 5

Испанский ритейлер случайно обнародовал потенциальную дату выхода игры. По данным XUruguay, игра выйдет 17 сентября 2025 года. Эта информация уже удалена, но вызвала большой резонанс среди фанатов.

17 сентября 2025 года – особенный день для поклонников серии. Именно в этот день исполняется 12 лет с момента релиза GTA 5. Выбор такой даты выглядит логичным шагом от Rockstar Games.

Технические подробности и ожидания

Бывшие сотрудники Rockstar поделились прогнозами о производительности игры. По их мнению, GTA 6 на консолях будет работать с частотой 30fps. Официальная информация ожидается во время февральской презентации Take-Two.

Маркетинговая стратегия Rockstar

Компания традиционно сохраняет интригу вокруг своих проектов. Даже приближающийся релиз не заставляет разработчиков активизировать рекламную кампанию. Фанаты могут рассчитывать на новые подробности лишь ближе к официальному анонсу.

Перспективы развития серии

GTA 6 станет важным этапом в истории франшизы. Игра обещает существенно продвинуть серию вперед, сохранив при этом фирменный стиль Rockstar Games. Остается ждать официального подтверждения деталей от компании.

Источник — techradar