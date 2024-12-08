CMF Phone 1 взорвался в кармане мотоциклиста, он погиб

В Индии, в штате Махараштра, произошла трагедия: мужчина погиб из-за взрыва телефона Nothing Phone (CMF Phone 1) в кармане во время езды на мотоцикле. Как сообщается, ещё один человек, ехавший неподалёку на велосипеде, получил серьёзные травмы.

Подробности пока неизвестны, но, по имеющейся информации, телефон, купленный чуть больше месяца назад, взорвался, мужчина потерял управление мотоциклом, что и привело к летальному исходу. Предположительная причина – неисправность батареи, хотя точные причины взрыва устанавливаются.

Это очень тревожная новость, особенно учитывая, что модель CMF Phone 1 появилась на рынке только в июле 2024 года. Пока ни производитель, ни другие официальные лица никак не прокомментировали этот случай.

Хотя это первый известный случай с CMF Phone 1, взрывы смартфонов, к сожалению, не редкость. Подобные инциденты происходили с телефонами OnePlus и даже iPhone 14 Pro Max (взорвался во время зарядки в ноябре прошлого года).

Этот трагический случай – серьёзное напоминание о необходимости бережного отношения к смартфонам и внимании к безопасности. Обращайте внимание на следующие важные моменты:

Перегрев: Если телефон сильно нагревается, особенно во время зарядки или использования ресурсоёмких приложений, выключите его и дайте остыть в прохладном месте. Не используйте повреждённые или несертифицированные зарядные устройства.

Если телефон сильно нагревается, особенно во время зарядки или использования ресурсоёмких приложений, выключите его и дайте остыть в прохладном месте. Не используйте повреждённые или несертифицированные зарядные устройства. Вздутие батареи: Выпуклость задней крышки телефона может указывать на вздутие батареи – это очень опасно! Немедленно прекратите использование телефона и обратитесь в сервисный центр или к производителю.

Выпуклость задней крышки телефона может указывать на вздутие батареи – это очень опасно! Немедленно прекратите использование телефона и обратитесь в сервисный центр или к производителю. Обновления ПО: Регулярно обновляйте программное обеспечение телефона. Производители часто выпускают обновления, улучшающие работу батареи и повышающие безопасность.

Будьте внимательны и осторожны! Берегите себя.

Источник — digit.in