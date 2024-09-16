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Casio представила новые часы G-SHOCK GD010 и GA010: 10 лет работы на одном заряде

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
16.09.2024
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Casio представила новые часы G-SHOCK GD010 и GA010 10 лет работы на одном заряде

Casio America представила новинки в линейке часов G-SHOCK – серии GD010 и GA010. Эти устройства сочетают в себе надёжность и элегантность, обеспечивая десятилетнюю работу от одной батареи, отличную читаемость дисплея и множество полезных функций в устойчивом к воздействиям корпусе.

Новые серии G-SHOCK: GD010 и GA010

GD010 – Классика в современном исполнении

Серия GD010 предлагает модели GD010-1, GD010-3 и GD010-4, которые обновляют традиционный образ цифровых часов G-SHOCK. Они приспособлены к экстремальным условиям благодаря углеродному материалу, обеспечивающему повышенную защиту, крупному ЖК-дисплею и текстурированной отделке циферблата. Эти часы – идеальное сочетание функциональности и дизайна по привлекательной цене.

GA010 – Изысканность и прочность

В серии GA010 – модели GA010-1A, GA010-2A и GA010-5A – сочетаются долговечные качества G-SHOCK с элегантным дизайном. Часы оснащены аналоговыми и цифровыми дисплеями, усилены латунными элементами и имеют двухуровневые циферблаты. Геометрические узоры и нейтральные цвета делают их универсальными как для активного отдыха, так и для повседневной носки.

Особенности серий GD010 и GA010:

  • Устойчивость к ударам
  • Водонепроницаемость до 200 метров
  • Супер-яркая LED-подсветка
  • 5 будильников (один с функцией сноуза)
  • Секундомер с точностью до 1/100 секунды
  • Таймер обратного отсчета
  • Мировое время (31 часовой пояс, 48 городов)
  • Формат времени 12/24 часа

Модели GD010 предлагаются по цене 99 долларов, а GA010 можно приобрести за 120 долларов. Покупка возможна в избранных магазинах, на сайте gshock.com и в фирменном магазине G-SHOCK.

Casio расширяет рынок с моделью WS-B1000

Casio также анонсировала выпуск цифровых часов WS-B1000 в Малайзии, Европе (включая Нидерланды, Францию и Испанию) и США. Модель WS-B1000 выделяется спортивным дизайном и функциями, такими как шагомер, синхронизация с приложением Casio, Bluetooth для своевременного обновления времени и функцией поиска телефона, а также секундомер и таймер обратного отсчёта. Аккумулятор этих часов служит два года.

Источник — prnewswire.com

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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