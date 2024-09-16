Casio представила новые часы G-SHOCK GD010 и GA010: 10 лет работы на одном заряде

Casio America представила новинки в линейке часов G-SHOCK – серии GD010 и GA010. Эти устройства сочетают в себе надёжность и элегантность, обеспечивая десятилетнюю работу от одной батареи, отличную читаемость дисплея и множество полезных функций в устойчивом к воздействиям корпусе.
Новые серии G-SHOCK: GD010 и GA010
GD010 – Классика в современном исполнении
Серия GD010 предлагает модели GD010-1, GD010-3 и GD010-4, которые обновляют традиционный образ цифровых часов G-SHOCK. Они приспособлены к экстремальным условиям благодаря углеродному материалу, обеспечивающему повышенную защиту, крупному ЖК-дисплею и текстурированной отделке циферблата. Эти часы – идеальное сочетание функциональности и дизайна по привлекательной цене.
GA010 – Изысканность и прочность
В серии GA010 – модели GA010-1A, GA010-2A и GA010-5A – сочетаются долговечные качества G-SHOCK с элегантным дизайном. Часы оснащены аналоговыми и цифровыми дисплеями, усилены латунными элементами и имеют двухуровневые циферблаты. Геометрические узоры и нейтральные цвета делают их универсальными как для активного отдыха, так и для повседневной носки.
Особенности серий GD010 и GA010:
- Устойчивость к ударам
- Водонепроницаемость до 200 метров
- Супер-яркая LED-подсветка
- 5 будильников (один с функцией сноуза)
- Секундомер с точностью до 1/100 секунды
- Таймер обратного отсчета
- Мировое время (31 часовой пояс, 48 городов)
- Формат времени 12/24 часа
Модели GD010 предлагаются по цене 99 долларов, а GA010 можно приобрести за 120 долларов. Покупка возможна в избранных магазинах, на сайте gshock.com и в фирменном магазине G-SHOCK.
Casio расширяет рынок с моделью WS-B1000
Casio также анонсировала выпуск цифровых часов WS-B1000 в Малайзии, Европе (включая Нидерланды, Францию и Испанию) и США. Модель WS-B1000 выделяется спортивным дизайном и функциями, такими как шагомер, синхронизация с приложением Casio, Bluetooth для своевременного обновления времени и функцией поиска телефона, а также секундомер и таймер обратного отсчёта. Аккумулятор этих часов служит два года.
Источник — prnewswire.com