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Бывший дизайнер Apple работает с OpenAI над новым устройством ИИ

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
22.09.2024
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Бывший дизайнер Apple работает с OpenAI над новым устройством ИИ

Известные в мире технологий специалисты, Джони Айв, бывший дизайнер Apple, и Сэм Альтман, руководитель компании OpenAI, официально подтвердили факт своего партнёрства над загадочным проектом в области искусственного интеллекта. Это подтверждение пришло спустя год слухов и догадок о возможном сотрудничестве этих двух гигантов.

На данный момент информации о проекте немного, однако из статьи The New York Times стало известно, что начало работы над проектом положило знакомство Айва и Альтмана, к которому привёл генеральный директор Airbnb Брайан Чески. Источники финансирования проекта включают личные средства Айва и вклад Emerson Collective, благотворительной организации. Ранее появлялись слухи о возможном инвестировании в проект со стороны Масаеши Сона из SoftBank на сумму в 1 миллиард долларов, но The New York Times эти данные не подтверждает.

Команда проекта насчитывает всего десять человек, но среди них — ключевые фигуры, такие как Тан Тан и Эванс Хэнки, которые ранее вносили весомый вклад в разработку iPhone во время работы с Айвом в Apple. Дизайнерская фирма Джони Айва, LoveFrom, играет ведущую роль в дизайне проекта. Команда даже заняла специальное офисное пространство площадью 32 000 квадратных футов, которое стало частью недавнего приобретения Айвом недвижимости в Сан-Франциско за 90 миллионов долларов.

Что касается сути проекта, то The New York Times сообщает о дискуссиях Айва и Альтмана о создании нового типа вычислительного устройства, превосходящего традиционное ПО за счёт способности обрабатывать сложные пользовательские запросы с помощью генеративного ИИ. Ранее возникали предположения о том, что это может быть устройство с сенсорным экраном, но точные детали пока неясны.

Марк Ньюсон, сооснователь LoveFrom, подчеркнул, что проект находится на начальной стадии разработки, и вопросы о конечном продукте ИИ и сроках его выпуска ещё предстоит решить. Это заставляет поклонников технологий с нетерпением ожидать, способны ли Айв и OpenAI представить революционное устройство ИИ, которое изменит наше взаимодействие с технологиями.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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