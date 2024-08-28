Bose представила бриллиантовые наушники, но купить их нельзя

Компания Bose отмечает своё 60-летие, выпустив уникальные наушники Bose Ultra Open Earbuds, инкрустированные бриллиантами, стоимостью более 9000 долларов. Эти эксклюзивные наушники не будут продаваться, вместо этого Bose объявила конкурс «Diamond-Studded Giveaway», в котором один счастливчик сможет стать обладателем этого роскошного аксессуара.

Хотя это, безусловно, маркетинговый ход для повышения интереса к бренду, он также направлен на стимулирование продаж новых моделей наушников QuietComfort Ultra, Ultra Earbuds и Ultra Open Earbuds в ограниченной серии «Diamond Collection». Каждая покупка из этой коллекции на официальном сайте с 26 августа по 16 сентября даёт участнику одну заявку на конкурс, при этом можно получить максимум три заявки на человека.

Bose не уточнила, сколько экземпляров каждой модели будет доступно в цвете Diamond Collection, лишь отметив, что они будут продаваться «пока есть запасы».

Уникальные наушники с бриллиантовой отделкой выглядят экстравагантно, и решение сделать Ultra Open Earbuds более ювелирными вполне оправдано. Эти наушники предназначены для длительного ношения, а их клипсовая форма позволяет удобно размещать их у уха, придавая им вид серёг. Благодаря открытой конструкции, их можно носить во время разговоров, не снимая.

Bose сообщила, что была изготовлена только одна пара бриллиантовых Ultra Open Earbuds, и компания не планирует производить другие. Для их создания Bose сотрудничала с ювелирным дизайнером, имя которого не раскрыто. В наушниках использованы 1,77 карата лабораторно выращенных бриллиантов цвета F/G и качества VS, а также 3 грамма 14-каратного золота. Корпус наушников содержит 19,184 карата, с теми же бриллиантами и 93 граммами 14-каратного золота.