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Bose представила бриллиантовые наушники, но купить их нельзя

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
28.08.2024
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Bose представила бриллиантовые наушники, но купить их нельзя

Компания Bose отмечает своё 60-летие, выпустив уникальные наушники Bose Ultra Open Earbuds, инкрустированные бриллиантами, стоимостью более 9000 долларов. Эти эксклюзивные наушники не будут продаваться, вместо этого Bose объявила конкурс «Diamond-Studded Giveaway», в котором один счастливчик сможет стать обладателем этого роскошного аксессуара.

Хотя это, безусловно, маркетинговый ход для повышения интереса к бренду, он также направлен на стимулирование продаж новых моделей наушников QuietComfort Ultra, Ultra Earbuds и Ultra Open Earbuds в ограниченной серии «Diamond Collection». Каждая покупка из этой коллекции на официальном сайте с 26 августа по 16 сентября даёт участнику одну заявку на конкурс, при этом можно получить максимум три заявки на человека.

Bose Ultra Open Earbuds

Bose не уточнила, сколько экземпляров каждой модели будет доступно в цвете Diamond Collection, лишь отметив, что они будут продаваться «пока есть запасы».

Уникальные наушники с бриллиантовой отделкой выглядят экстравагантно, и решение сделать Ultra Open Earbuds более ювелирными вполне оправдано. Эти наушники предназначены для длительного ношения, а их клипсовая форма позволяет удобно размещать их у уха, придавая им вид серёг. Благодаря открытой конструкции, их можно носить во время разговоров, не снимая.

Bose сообщила, что была изготовлена только одна пара бриллиантовых Ultra Open Earbuds, и компания не планирует производить другие. Для их создания Bose сотрудничала с ювелирным дизайнером, имя которого не раскрыто. В наушниках использованы 1,77 карата лабораторно выращенных бриллиантов цвета F/G и качества VS, а также 3 грамма 14-каратного золота. Корпус наушников содержит 19,184 карата, с теми же бриллиантами и 93 граммами 14-каратного золота.

Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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