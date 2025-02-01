Borderlands 4: Мир стал больше, но игра осталась верной себе

Грядущая часть серии не станет полноценным open-world, но получит новые возможности для исследования. Слухи о том, что Borderlands 4 превратится в игру с открытым миром, ходили с момента заявления CEO Gearbox Рэнди Питчфорда. Однако старший продюсер проекта Энтони Николсон в эксклюзивном интервью GamesRadar+ внес ясность: команда развивает идеи прошлых частей, а не меняет формат.

«Шовный» мир вместо классического open-world

«Borderlands всегда давал ощущение свободы, особенно в крупных зонах. В четвертой части мы соединили локации без загрузок — это сделало путешествия плавными», — объясняет Николсон.

Речь не о единой карте, а о системе взаимосвязанных зон. Игроки смогут мгновенно перемещаться между ними, участвовать в динамических событиях и находить побочные задания. Например, из пустошей можно попасть в город без ожидания — это сохранит темп игры.

Транспорт и кооператив: всё для удобства

Одна из ключевых новинок — вызов транспорта в один клик. «Нажмите кнопку — и техника появится рядом, даже в глубинке карты», — уточняет разработчик.

Для кооператива добавлена мгновенная телепортация к партнеру. Больше не нужно искать точку быстрого перемещения — это ускорит совместные рейды. В трейлере также мелькнули новые способы передвижения: возможно, герои получат джетпаки или ховерборды.

Почему Gearbox не пошла по пути Assassin’s Creed?

Николсон подчеркивает: команда не хотела слепо следовать трендам. «Мы не ставили цель сделать классический открытый мир. Borderlands — это mix зон, безумных миссий и хаоса. Сейчас мы просто убрали технические преграды между локациями».

Такое решение сохраняет фирменный стиль серии. Игроки исследуют мир в своем ритме, но сюжет остается структурированным. Дизайн уровней по-прежнему фокусируется на плотном экшене, а не на «пустом» пространстве.

События и секреты: что скрывает мир?

Динамические события — еще один шаг к «живому» миру. Например, внезапные набеги бандитов или падающие с неба грузы с лутом. Задания теперь можно находить через исследование: заглянул в пещеру — обнаружил квест на спасение NPC.

Но разработчики не забывают про юмор. В интервью намекают: некоторые активности будут абсурдными, как в предыдущих частях. Ожидайте бои с гигантскими хотдогами или гонки на сломанных машинах.

Оптимизация под новые поколения консолей

Отсутствие загрузок между зонами стало возможным благодаря SSD в PS5 и Xbox Series X|S. На ПК система адаптируется под железо: владельцы старых жестких дисков получат более плавные переходы, чем в Borderlands 3.

Однако минимальные системные требования пока не раскрывают. Известно, что игра использует обновленный движок Unreal Engine 5 — это гарантирует детализированные пустоши и разрушаемость окружения.

Когда ждать релиза?

Borderlands 4 выйдет в 2025 году. Точная дата не объявлена, но в Gearbox обещают показать геймплей до конца 2024-го. Игра станет доступна на PS5, Xbox Series X|S и ПК. Поклонники серии надеются, что нововведения не нарушат магию оригинальной трилогии, а привнесут в нее свежие идеи.

P.S. А вы готовы к новым безумным приключениям на Пандоре? Делитесь ожиданиями в комментариях!

Ключевые особенности Borderlands 4:

Плавные переходы между зонами без загрузок;

Динамические события и скрытые квесты;

Мгновенный вызов транспорта и телепортация в коопере;

Новые способы передвижения (джетпаки, ховерборды);

Оптимизация под SSD и UE5.