Blue Lock: Rivals — промокоды на февраль 2025

Ищете актуальные коды для популярной футбольной игры Blue Lock: Rivals? В этой статье вы найдете полный список действующих промокодов, которые помогут получить бесплатные награды в Roblox.

Актуальные промокоды февраля 2025

Вот список рабочих кодов, которые можно использовать прямо сейчас:

THX40KAGAIN — Новые призы

KARASU — Свежие бонусы

THX40KLIKES — Дополнительные награды

Как активировать коды в игре?

Чтобы получить вознаграждения, следуйте простой инструкции:

Присоединитесь к официальному сообществу BLR в Roblox Поставьте лайк на странице игры Достигните 5 уровня Нажмите на иконку CODES внизу экрана Введите код в специальное поле

Почему код может не работать?

Есть несколько причин нерабочих кодов:

Истек срок действия

Ошибка в написании

Недостаточный уровень персонажа

Рекомендуется копировать коды напрямую из статьи.

Где искать новые промокоды?

Самые свежие коды появляются:

В Roblox-сообществе игры

На страницах разработчиков

Заключение

Регулярное использование промокодов поможет быстрее прогрессировать в игре. Не забывайте проверять актуальность кодов и следовать инструкциям по активации. Мы обновляем список ежедневно, чтобы вы не упустили ни одного бонуса.

Устаревшие промокоды

Вот список уже нерабочих кодов:

50KTATLIS

MONST3R

THX30KLIKES

[и другие]

Подписывайтесь на официальные каналы игры, чтобы первыми узнавать о новых кодах и акциях. Это поможет получать максимум от игрового процесса в Blue Lock: Rivals.

Источник- ign.com