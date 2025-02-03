Лого сайта
Главная » Игры для ПК, консолей и смартфонов » Blue Lock: Rivals — промокоды на февраль 2025

Blue Lock: Rivals — промокоды на февраль 2025

6 0 Игры для ПК, консолей и смартфонов
Владислав Ильин Владислав Ильин
03.02.2025

Ищете актуальные коды для популярной футбольной игры Blue Lock: Rivals? В этой статье вы найдете полный список действующих промокодов, которые помогут получить бесплатные награды в Roblox.

Актуальные промокоды февраля 2025

Вот список рабочих кодов, которые можно использовать прямо сейчас:

  • THX40KAGAIN — Новые призы
  • KARASU — Свежие бонусы
  • THX40KLIKES — Дополнительные награды

Как активировать коды в игре?

Чтобы получить вознаграждения, следуйте простой инструкции:

  1. Присоединитесь к официальному сообществу BLR в Roblox
  2. Поставьте лайк на странице игры
  3. Достигните 5 уровня
  4. Нажмите на иконку CODES внизу экрана
  5. Введите код в специальное поле

Почему код может не работать?

Есть несколько причин нерабочих кодов:

  • Истек срок действия
  • Ошибка в написании
  • Недостаточный уровень персонажа
    Рекомендуется копировать коды напрямую из статьи.

Где искать новые промокоды?

Самые свежие коды появляются:

  • В Roblox-сообществе игры
  • На страницах разработчиков

Заключение

Регулярное использование промокодов поможет быстрее прогрессировать в игре. Не забывайте проверять актуальность кодов и следовать инструкциям по активации. Мы обновляем список ежедневно, чтобы вы не упустили ни одного бонуса.

Устаревшие промокоды

Вот список уже нерабочих кодов:

  • 50KTATLIS
  • MONST3R
  • THX30KLIKES
    [и другие]

Подписывайтесь на официальные каналы игры, чтобы первыми узнавать о новых кодах и акциях. Это поможет получать максимум от игрового процесса в Blue Lock: Rivals.

Источник- ign.com

Тэги:

Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся
      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru
      Полезные ссылки
      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас
      Обратите внимание
      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ. Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.