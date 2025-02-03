Blue Lock: Rivals — промокоды на февраль 2025

Ищете актуальные коды для популярной футбольной игры Blue Lock: Rivals? В этой статье вы найдете полный список действующих промокодов, которые помогут получить бесплатные награды в Roblox.
Актуальные промокоды февраля 2025
Вот список рабочих кодов, которые можно использовать прямо сейчас:
- THX40KAGAIN — Новые призы
- KARASU — Свежие бонусы
- THX40KLIKES — Дополнительные награды
Как активировать коды в игре?
Чтобы получить вознаграждения, следуйте простой инструкции:
- Присоединитесь к официальному сообществу BLR в Roblox
- Поставьте лайк на странице игры
- Достигните 5 уровня
- Нажмите на иконку CODES внизу экрана
- Введите код в специальное поле
Почему код может не работать?
Есть несколько причин нерабочих кодов:
- Истек срок действия
- Ошибка в написании
- Недостаточный уровень персонажа
Рекомендуется копировать коды напрямую из статьи.
Где искать новые промокоды?
Самые свежие коды появляются:
- В Roblox-сообществе игры
- На страницах разработчиков
Заключение
Регулярное использование промокодов поможет быстрее прогрессировать в игре. Не забывайте проверять актуальность кодов и следовать инструкциям по активации. Мы обновляем список ежедневно, чтобы вы не упустили ни одного бонуса.
Устаревшие промокоды
Вот список уже нерабочих кодов:
- 50KTATLIS
- MONST3R
- THX30KLIKES
[и другие]
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Источник- ign.com