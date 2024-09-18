Батареи iPhone 16 и iPhone 16 Plus можно извлечь с помощью тока

Компания Apple подтвердила, что в новых iPhone 16 и iPhone 16 Plus применяется инновационный метод извлечения аккумулятора с помощью электричества. В этих устройствах используется клей, который можно отсоединить слабым электрическим током, например, от батареи 9 В. Это позволяет легко извлечь аккумулятор, что считается более удобным по сравнению с клейкими язычками, применявшимися в предыдущих моделях iPhone.

Новый метод подтверждает, что аккумуляторы в iPhone 16 и iPhone 16 Plus имеют металлический корпус, который будет продемонстрирован при разборке. Однако этот процесс не применяется к моделям iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Сообщается, что Apple упростила извлечение аккумуляторов в iPhone 16, чтобы соответствовать законодательству ЕС.

Ранее компания объявила, что все четыре модели iPhone 16 получили внутреннюю переделку для улучшения ремонтопригодности и лучшего рассеивания тепла, но подробности стали известны только сейчас. Все четыре модели iPhone 16 поступят в продажу в пятницу.

Источник — macrumors.com