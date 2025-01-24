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Умные часы и браслеты

Apple Watch под прицелом: безопасны ли ремешки часов?

Владислав Ильин Владислав Ильин
24.01.2025
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apple watch

Apple столкнулась с коллективным иском в Калифорнии: покупатели обвиняют компанию в том, что ремешки для Apple Watch содержат опасные PFAS — так называемые «вечные химикаты». Речь идет о моделях Sport Band, Ocean Band (для Ultra 2) и Nike Sport Band. Истцы утверждают, что Apple скрывает наличие токсичных веществ, позиционируя продукцию как экологичную и безопасную для здоровья.

Суть претензий


Иск подан после исследования Университета Нотр-Дам, где проверили 27 браслетов от разных брендов (включая Apple, Samsung, Fitbit). Ученые обнаружили, что в 20 образцах уровень PFAS превышает допустимые нормы. При этом дорогие ремешки на основе фторэластомеров показали особенно высокие концентрации.

Истец настаивает: Apple знала о проблеме (компания уже сокращает использование PFAS в производстве), но не предупредила пользователей. Вместо этого браслеты рекламируются как «поддерживающие здоровье» и «устойчивые», что вводит в заблуждение.

Ответ Apple

В официальном заявлении для нашего издания компания подчеркнула:
«Ремешки Apple Watch безопасны для ношения. Мы проводим собственные тесты и сотрудничаем с независимыми лабораториями, чтобы гарантировать соответствие материалов строгим стандартам».
Apple также напомнила о своих инициативах по исключению вредных веществ из продукции, часто опережая отраслевые нормы.

Что такое PFAS и чем они опасны?

PFAS (пер- и полифторалкильные вещества) — группа химикатов, устойчивых к разрушению. Они используются для водо- и грязеотталкивающих покрытий. Исследования связывают их с риском развития рака, гормональными нарушениями и проблемами фертильности.

Но есть нюансы:

  • Поглощение через кожу изучено мало. Некоторые эксперты, как доктор Джейн Смит (химик-эколог), сомневаются, что ношение браслета приводит к значительному попаданию PFAS в организм.
  • Методология исследования Университета Нотр-Дам включала химическую экстракцию веществ из браслетов, что не имитирует реальные условия ношения.

Что дальше?

Иск требует компенсаций для покупателей Apple Watch, изменения маркетинговых формулировок и полного раскрытия состава материалов. Пока суд не начался, но история уже вызвала волну обсуждений.

Советы пользователям

  • Если вы беспокоитесь о PFAS, выбирайте ремешки из натуральных материалов (например, ткань или нержавеющую сталь).
  • Следите за обновлениями от Apple — компания может опубликовать подробные данные тестов.

Мнение эксперта

«Важно отличать потенциальные риски от реальных, — комментирует Алексей Петров, эколог. — PFAS в браслетах — повод для исследований, но паниковать рано. Производителям же стоит активнее переходить на безопасные аналоги».

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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