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Apple, Samsung и Qualcomm борются за покупку Intel

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
01.11.2024
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Apple, Samsung и Qualcomm борются за покупку Intel

Слухи о поглощении Intel компаниями Apple, Samsung и Qualcomm набирают все большие обороты. Действительно, в книге «Закон Мура мертв» подробно описывается борьба Apple и Samsung за приобретение Intel, что делает эту информацию еще более правдоподобной.

Все три являются лицензиатами Arm, и каждая обладает своими уникальными преимуществами. Например, Apple уже имеет собственное подразделение, разрабатывающее чипы на базе архитектуры Arm для всех своих устройств, включая Mac. Следовательно, приобретение Intel стало бы естественным шагом в стратегии Apple по увеличению независимости в производстве собственных компонентов. Кроме того, Samsung, как потенциальный покупатель, смогла бы значительно укрепить свои позиции на рынке, учитывая предыдущие успешные примеры приобретения зарубежных компаний, таких как Boston Dynamics компанией Hyundai Motors или Westinghouse Nuclear компанией Toshiba (с последующей передачей канадской компании Brookfield Partners).

В свою очередь, для Qualcomm, имеющего некоторые разногласия с Arm, приобретение компании с её ценными технологиями x86 представляет исключительно привлекательную перспективу. Несмотря на значительные рыночные доли Intel на рынках процессоров для ПК и серверов, снижение стоимости акций компании в течение нескольких кварталов привело к снижению её рыночной оценки до уровня, доступного для потенциальных покупателей. Стоит отметить, значительные инвестиции Intel (около 10 миллиардов долларов) в разработку архитектуры графических процессоров, включая современную графическую архитектуру для интегрированных и дискретных решений, а также архитектуру искусственного интеллекта в рамках проекта «Ponte Vecchio», не принесли ожидаемых результатов.

Проект графического процессора Intel Xe-HP AI не оправдал надежд по производительности или вышел на рынок слишком поздно, что привело к необходимости резкого сокращения затрат. Ситуацию усугубляет потеря Intel Foundry своего конкурентного преимущества, и тот факт, что ни один из компонентов процессора Core Ultra «Arrow Lake» не производится на собственных мощностях Intel.

Источник — techpowerup.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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