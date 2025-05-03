Apple разрабатывает модемы 5G, чип C1 в iPhone 16e и планы на будущее

Apple активно работает над созданием собственных модемов 5G для своих устройств. Первым шагом в этом направлении стал чип C1, который дебютировал в iPhone 16e.

C1 – это важный этап в стремлении Apple разрабатывать собственные высокопроизводительные и энергоэффективные модемы 5G. Выбор iPhone 16e в качестве первого устройства с чипом C1 указывает на то, что Apple осторожно подходит к внедрению новых технологий, не желая напрямую конкурировать с Qualcomm в более дорогих моделях iPhone.

Признание Тима Кука и планы на будущее

Генеральный директор Apple, Тим Кук, признал, что компания стремится создавать более качественные продукты в этой области. Это заявление подразумевает, что будущие модемы Apple будут превосходить решения конкурентов, таких как Qualcomm. Кук подчеркнул, что Apple фокусируется на времени работы батареи и других потребностях пользователей.

Вместе с тем, ожидается, что линейка iPhone 17 по-прежнему будет использовать модемы 5G от Qualcomm. Это свидетельствует о том, что Apple пока не планирует полностью переходить на собственные решения.

Преимущества Apple C1

Несмотря на отсутствие поддержки сетей mmWave, C1 обладает рядом преимуществ. Он может превзойти модем Snapdragon X71, используемый в моделях iPhone 16, а также демонстрирует низкое энергопотребление. Это обеспечивает iPhone 16e одно из лучших показателей времени автономной работы среди всех 6,1-дюймовых iPhone.

Кроме того, Apple уже работает над следующим поколением модема, C2, который должен поддерживать сети mmWave. Ожидается, что C2 будет установлен в серии iPhone 18.

Сдержанный маркетинг iPhone 16e

В связи с тем, что iPhone 17 не будет оснащен собственным модемом 5G от Apple, компания, вероятно, воздержится от чрезмерной рекламы беспроводных возможностей iPhone 16e.