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Apple разрабатывает модемы 5G, чип C1 в iPhone 16e и планы на будущее

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
03.05.2025
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Apple разрабатывает модемы 5G, чип C1 в iPhone 16e и планы на будущее

Apple активно работает над созданием собственных модемов 5G для своих устройств. Первым шагом в этом направлении стал чип C1, который дебютировал в iPhone 16e.

C1 – это важный этап в стремлении Apple разрабатывать собственные высокопроизводительные и энергоэффективные модемы 5G. Выбор iPhone 16e в качестве первого устройства с чипом C1 указывает на то, что Apple осторожно подходит к внедрению новых технологий, не желая напрямую конкурировать с Qualcomm в более дорогих моделях iPhone.

Признание Тима Кука и планы на будущее

Генеральный директор Apple, Тим Кук, признал, что компания стремится создавать более качественные продукты в этой области. Это заявление подразумевает, что будущие модемы Apple будут превосходить решения конкурентов, таких как Qualcomm. Кук подчеркнул, что Apple фокусируется на времени работы батареи и других потребностях пользователей.

Вместе с тем, ожидается, что линейка iPhone 17 по-прежнему будет использовать модемы 5G от Qualcomm. Это свидетельствует о том, что Apple пока не планирует полностью переходить на собственные решения.

Преимущества Apple C1

Несмотря на отсутствие поддержки сетей mmWave, C1 обладает рядом преимуществ. Он может превзойти модем Snapdragon X71, используемый в моделях iPhone 16, а также демонстрирует низкое энергопотребление. Это обеспечивает iPhone 16e одно из лучших показателей времени автономной работы среди всех 6,1-дюймовых iPhone.

Кроме того, Apple уже работает над следующим поколением модема, C2, который должен поддерживать сети mmWave. Ожидается, что C2 будет установлен в серии iPhone 18.

Сдержанный маркетинг iPhone 16e

В связи с тем, что iPhone 17 не будет оснащен собственным модемом 5G от Apple, компания, вероятно, воздержится от чрезмерной рекламы беспроводных возможностей iPhone 16e.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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