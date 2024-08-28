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Интернет и ПО

Apple работает над голосовым помощником, который будет иметь «личность»

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
28.08.2024
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Apple работает над голосовым помощником, который будет иметь личность

Согласно информации от Марка Гурмана из Bloomberg, Apple разрабатывает роботов для улучшения системы домашней автоматизации. Эти устройства Интернета вещей (IoT) должны будут уметь слушать, обрабатывать и подтверждать команды, что требует интерфейса, похожего на человеческий.

Гурман отметил: «Хотя Siri является цифровым помощником на текущих устройствах Apple, компания работает над человекоподобным интерфейсом на основе генеративного ИИ. Мне сказали, что он может быть интегрирован в настольные устройства и другие будущие роботизированные продукты Apple».

Планы находятся на начальной стадии, подчеркнул Гурман. Тем не менее, Apple может выпустить умного настольного робота в ближайшем будущем, если не решит отказаться от этих намерений, как это уже произошло с автомобильным проектом.

Компания пыталась переосмыслить концепцию личных помощников с помощью Siri, однако текущая увлечённость технологий генеративным ИИ заставляет компанию пересмотреть свою стратегию. Хотя Apple не является лидером в области Gen AI, она активно приобретает компании, занимающиеся искусственным интеллектом. В дополнение к этому, компания создает шумиху вокруг своей новой платформы под названием «Apple Intelligence», которая предлагает функции генерации текста, текстовые сводки, создание изображений и многое другое.

Согласно другим сообщениям, компания планирует внедрить Apple Intelligence в iPhone, iPad и компьютеры Mac к концу года, хотя многие из этих функций могут быть доступны только по подписке.

Siri, как продукт, уже достаточно зрелый и использует технологии обработки естественного языка. Тем не менее, вполне логично, что компания работает над созданием новой «личности» для робота, так как пользователи оценили бы более продвинутый и естественный в разговоре искусственный интеллект по сравнению с текущей версией Siri.

Важно отметить, что большая часть функционала Apple Intelligence основана на ChatGPT. Но компания стремится разработать собственную Gen AI-личность для роботов, которая будет звучать более естественно и человечно.

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Анатолий Пшеницын
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