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Apple обновит дизайн MacBook Pro в следующем году

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
30.06.2024
162 Просмотра 0
Apple обновит дизайн MacBook Pro в следующем году

Согласно последним сведениям от Bloomberg, Apple планирует обновить дизайн MacBook Pro в период с 2025 по 2026 годы. Компания обычно проводит редизайн своих профессиональных ноутбуков каждые 3-4 года, как это было с предыдущими поколениями, включая модель с TouchBar, представленную в 2016 году.

Вспомним изменения, произошедшие в 2013 году, когда Apple отказалась от таких портов, как USB-A, SD и MagSafe, заменив их на USB-C, ввела клавиатуру-бабочку и TouchBar, что вызвало смешанные отзывы пользователей, а также убрала подсветку логотипа.

В 2021 году был представлен текущий дизайн MacBook Pro с диагональю 14 и 16 дюймов, где Apple внедрила узкие рамки и чёлку, убрала надпись «MacBook Pro» с лицевой стороны, вернулась к ножничной клавиатуре и возвратила порты SD, HDMI и MagSafe. В последующие годы, 2022-2023, компания не вносила значительных изменений в дизайн, лишь добавила новый цвет «глубокий космический черный» и выпустила модель с двумя портами Thunderbolt 4.

Источник — ithome.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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