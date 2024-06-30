Apple обновит дизайн MacBook Pro в следующем году

Согласно последним сведениям от Bloomberg, Apple планирует обновить дизайн MacBook Pro в период с 2025 по 2026 годы. Компания обычно проводит редизайн своих профессиональных ноутбуков каждые 3-4 года, как это было с предыдущими поколениями, включая модель с TouchBar, представленную в 2016 году.

Вспомним изменения, произошедшие в 2013 году, когда Apple отказалась от таких портов, как USB-A, SD и MagSafe, заменив их на USB-C, ввела клавиатуру-бабочку и TouchBar, что вызвало смешанные отзывы пользователей, а также убрала подсветку логотипа.

В 2021 году был представлен текущий дизайн MacBook Pro с диагональю 14 и 16 дюймов, где Apple внедрила узкие рамки и чёлку, убрала надпись «MacBook Pro» с лицевой стороны, вернулась к ножничной клавиатуре и возвратила порты SD, HDMI и MagSafe. В последующие годы, 2022-2023, компания не вносила значительных изменений в дизайн, лишь добавила новый цвет «глубокий космический черный» и выпустила модель с двумя портами Thunderbolt 4.

Источник — ithome.com