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Apple может закрыть линейку аксессуаров FineWoven

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
02.09.2024
423 Просмотра 0
Apple может закрыть линейку аксессуаров FineWoven

Запасы аксессуаров FineWoven от Apple, включая чехлы для iPhone и ремешки для Apple Watch, сделанные из искусственной кожи, сократились до рекордно низкого уровня. Это наблюдение может указывать на возможное прекращение выпуска данных продуктов спустя всего год после их появления на рынке. Как сообщает известный журналист Bloomberg Марк Гурман, снижение запасов может сигнализировать о планах Apple либо прекратить производство данных аксессуаров, либо же о предстоящем обновлении ассортимента с добавлением новых цветов и моделей, совместимых с последними устройствами Apple.

Ожидается, что на мероприятии Apple под названием «It’s Glowtime», которое запланировано на 9 сентября, будут представлены новые продукты, включая iPhone 16, Apple Watch Ultra 3 и Apple Intelligence. Если Apple решит сохранить линейку FineWoven, вероятно, компания представит обновлённые версии чехлов и ремешков в рамках этого события.

В сентябре 2023 года Apple представила линейку FineWoven одновременно с iPhone 15, предложив рынку альтернативу кожаным аксессуарам. Это было частью стратегии Apple по сокращению углеродных выбросов и достижению углеродной нейтральности к 2030 году. FineWoven, по утверждению Apple, на 68% состоит из переработанных материалов, но детали состава не раскрываются.

Тем не менее, отзывы потребителей о данной продукции оставались в основном негативными с момента ее появления.

Если Apple действительно прекратит выпуск продукции FineWoven, это станет необычным решением для компании, которая обычно поддерживает свои продукты и функции на протяжении многих лет, несмотря на критику. Один из примеров – проблемная клавиатура Butterfly на MacBook, выпущенная в 2015 году, которую компания заменила только в 2019 году в модели MacBook Pro 16 дюймов после многочисленных жалоб и программы ремонта.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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