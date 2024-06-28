Apple может упростить замену аккумуляторов в iPhone 16

Apple известна своими передовыми технологиями и высоким качеством сборки iPhone, но из-за плотной упаковки компонентов ремонт устройств может быть затруднительным. Например, замена аккумулятора зачастую усложняется использованием клея. Однако с выходом iPhone 16 в сентябре текущего года ситуация может измениться благодаря нововведениям от Apple.

Согласно отчету The Information, компания разрабатывает новый метод, который облегчит процесс замены батарей в iPhone. Текущая система с использованием клейких полосок может быть заменена новым подходом, который включает в себя использование электричества для извлечения аккумулятора. Эта технология, называемая «электрически индуцированным отклеиванием», может быть применена в одной из моделей iPhone 16 и, возможно, во всех моделях iPhone 17, которые планируется выпустить в следующем году.

Данный метод позволит использовать металлические оболочки для батарей вместо фольги, как это делается сейчас. Для извлечения аккумулятора потребуется подать на него небольшой электрический разряд. Несмотря на упрощение процесса замены, Apple все же советует обращаться за помощью к специалистам из-за сложности открытия корпуса iPhone и потенциальных рисков, связанных с обращением с электричеством.

Это нововведение вызвано законодательством Европейского союза, которое требует от производителей смартфонов предоставить возможность пользователям самостоятельно заменять аккумуляторы с использованием стандартных инструментов к 2025 году. Регулятивные изменения уже повлияли на Apple, компания начала оснащать свои устройства портом USB-C и открыла доступ к своему магазину приложений для сторонних разработчиков.

Джон Тернус из Apple объяснил, что клеи используются не только для фиксации компонентов, но и для повышения водонепроницаемости устройств. Тем не менее, компания ищет способы сочетания ремонтопригодности с долговечностью. Apple также заявила о своих усилиях в области устойчивого развития и продления срока службы устройств, указывая на предпочтение долговечности перед ремонтопригодностью.

В преддверии релиза iPhone 16 заинтересованные пользователи ожидают увидеть, какие из исследований и разработок Apple увенчаются успехом и помогут найти идеальный баланс между продолжительностью службы продуктов и их ремонтопригодностью.

Источник — techradar.com