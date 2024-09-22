Apple Intelligence: Новый козырь iPhone 16 или маркетинговый ход?

Новая линейка смартфонов iPhone 16 не отличается радикальным редизайном. Большинство изменений, внесённых Apple, скрыты внутри устройств и направлены на устранение недостатков, с которыми столкнулись владельцы iPhone 15. Возникает вопрос: какой аргумент может использовать технологический гигант, чтобы гарантировать успешные продажи iPhone 16 в этом году?

Ответ кроется в Apple Intelligence — новой системе искусственного интеллекта. Однако многие функции генеративного ИИ, как на устройстве, так и в облаке, ожидаются лишь в следующем крупном обновлении программного обеспечения. Более того, недавний отчет указывает на возможное использование компанией не вполне честной маркетинговой стратегии, поскольку аппаратное обеспечение не столь впечатляюще для запуска этих функций.

Ранее высказывались опасения по поводу 8 ГБ оперативной памяти, которой теперь оснащены все модели iPhone 16. Хотя для моделей «Pro» было бы предпочтительнее 12 ГБ, обновление памяти ожидается в следующем году с выходом iPhone 17. Марк Гурман из Bloomberg отмечает, что 8 ГБ RAM являются ключевым фактором для работы Apple Intelligence, представляя собой минимум, необходимый для функционирования ИИ.

Однако Гурман скептически относится к остальным характеристикам, полагая, что процессоры A18, A18 Pro и другие компоненты не имеют существенных отличий. Он предполагает, что даже A17 Pro мог бы справиться с запуском Apple Intelligence. Гурман также утверждает, что если бы компания считала аппаратные изменения весомым аргументом, ее маркетинг был бы сосредоточен на этом аспекте, а не на вызывающей сомнения искренности тактики продвижения iPhone 16.

Учитывая, что iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max также способны работать с Apple Intelligence, многие покупатели, вероятно, воздержались бы от обновления до новых моделей. Это может объяснить, почему на iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max было зарегистрировано примерно на 12,7% меньше предварительных заказов по сравнению с прошлогодними моделями. Однако ситуация может резко измениться после официального выхода Apple Intelligence на совместимых устройствах.

Источник — wccftech.com