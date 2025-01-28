Apple готовит к выходу Powerbeats Pro 2: датчик пульса, новые цвета и цена

Слухи о новых беспроводных наушниках Apple — Powerbeats Pro 2 — набирают обороты. Модель, анонсированная осенью 2024 года, может появиться в продаже уже в ближайшие дни. По данным источников, эти Android-совместимые наушники станут первыми в линейке Apple с датчиком сердечного ритма, что даст им преимущество даже перед AirPods.
Что известно о новинке:
- Датчик пульса: Реальная фишка Powerbeats Pro 2 — встроенный сенсор для отслеживания сердцебиения во время тренировок. Аналогичный функционал ожидают в AirPods Pro 3, но их выпуск запланирован только на сентябрь 2025 вместе с iPhone 17.
- Дизайн и цвета: Утекшие рендеры демонстрируют четыре варианта расцветки: бежевый, чёрный, оранжевый и фиолетовый. Наушники сохранят спортивный стиль с защитой от влаги и пота (стандарт IPX4).
- Технические особенности: Поддержка шумоподавления (ANC), Dolby Atmos, беспроводная зарядка Qi и до 45 часов работы в комплекте с кейсом.
- Совместимость: Как и предыдущая модель, Powerbeats Pro 2 будут оптимизированы для Android через приложение Beats. Владельцы iPhone оценят интеграцию с экосистемой Apple: чип H2 обеспечит мгновенное сопряжение, переключение между устройствами, аудишеринг и голосовое управление Siri.
Цена и дата выхода Powerbeats Pro 2:
Согласно Dealabs, во Франции наушники будут стоить €299.95 — на €50 дороже предшественника. В США цена может вырасти до $299 против предыдущих $249. Официальный анонс, по мнению экспертов, состоится уже на этой неделе.
Наушники сочетают спортивный функционал с технологиями Apple, оставаясь доступными для пользователей Android. Датчик пульса делает их серьёзным конкурентом для Samsung Galaxy Buds и моделей от Garmin. А поддержка Dolby Atmos и ANC — универсальным выбором для меломанов.
Что дальше:
Следите за анонсами Apple — релиз может состояться в любой момент. Если вы ищете наушники для тренировок с продвинутым health-трекингом, Powerbeats Pro 2 стоит добавить в список желаний.