Главная » Наушники и гарнитуры Apple готовит к выходу Powerbeats Pro 2: датчик пульса, новые цвета и цена Наушники и гарнитуры Apple готовит к выходу Powerbeats Pro 2: датчик пульса, новые цвета и цена Владислав Ильин 467 Просмотров

Слухи о новых беспроводных наушниках Apple — Powerbeats Pro 2 — набирают обороты. Модель, анонсированная осенью 2024 года, может появиться в продаже уже в ближайшие дни. По данным источников, эти Android-совместимые наушники станут первыми в линейке Apple с датчиком сердечного ритма, что даст им преимущество даже перед AirPods.

Что известно о новинке:

Датчик пульса: Реальная фишка Powerbeats Pro 2 — встроенный сенсор для отслеживания сердцебиения во время тренировок. Аналогичный функционал ожидают в AirPods Pro 3, но их выпуск запланирован только на сентябрь 2025 вместе с iPhone 17.

Реальная фишка Powerbeats Pro 2 — встроенный сенсор для отслеживания сердцебиения во время тренировок. Аналогичный функционал ожидают в AirPods Pro 3, но их выпуск запланирован только на сентябрь 2025 вместе с iPhone 17. Дизайн и цвета: Утекшие рендеры демонстрируют четыре варианта расцветки: бежевый, чёрный, оранжевый и фиолетовый. Наушники сохранят спортивный стиль с защитой от влаги и пота (стандарт IPX4).

Утекшие рендеры демонстрируют четыре варианта расцветки: бежевый, чёрный, оранжевый и фиолетовый. Наушники сохранят спортивный стиль с защитой от влаги и пота (стандарт IPX4). Технические особенности: Поддержка шумоподавления (ANC), Dolby Atmos, беспроводная зарядка Qi и до 45 часов работы в комплекте с кейсом.

Поддержка шумоподавления (ANC), Dolby Atmos, беспроводная зарядка Qi и до 45 часов работы в комплекте с кейсом. Совместимость: Как и предыдущая модель, Powerbeats Pro 2 будут оптимизированы для Android через приложение Beats. Владельцы iPhone оценят интеграцию с экосистемой Apple: чип H2 обеспечит мгновенное сопряжение, переключение между устройствами, аудишеринг и голосовое управление Siri.

Цена и дата выхода Powerbeats Pro 2:

Согласно Dealabs, во Франции наушники будут стоить €299.95 — на €50 дороже предшественника. В США цена может вырасти до $299 против предыдущих $249. Официальный анонс, по мнению экспертов, состоится уже на этой неделе.

Наушники сочетают спортивный функционал с технологиями Apple, оставаясь доступными для пользователей Android. Датчик пульса делает их серьёзным конкурентом для Samsung Galaxy Buds и моделей от Garmin. А поддержка Dolby Atmos и ANC — универсальным выбором для меломанов.

Что дальше:

Следите за анонсами Apple — релиз может состояться в любой момент. Если вы ищете наушники для тренировок с продвинутым health-трекингом, Powerbeats Pro 2 стоит добавить в список желаний.