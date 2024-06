Главная » Apple Find My против Google Find My Device Анатолий Пшеницын 1 Просмотр

Компания Google представила обновления для своей сети Find My Device, известной ранее как Android Device Manager, которая уже на протяжении 11 лет помогает пользователям находить потерянные Android-телефоны, планшеты, устройства на базе Wear OS, включая Pixel Watch, совместимые наушники и Bluetooth-трекеры такие, как Chipolo One Point. В свою очередь, сеть Find My от Apple функционирует с 2010 года и позволяет отслеживать продукты Apple такие как iPhone, iPad, Apple Watch и AirTags, а также совместимые устройства от сторонних производителей, включая Tracking Card от Nomad.

Системы отслеживания Apple и Google используют зашифрованную сеть, основанную на краудсорсинге от других телефонов и устройств, работающих на iOS или Android, для поиска потерянных предметов. Обе системы предоставляют пользователям возможность:

Просматривать текущее и последнее известное местоположение устройства на карте.

Включать звук для поиска устройства, если оно находится поблизости (при поддержке данной функции устройством).

Делиться местоположением объектов, таких как Bluetooth-трекеры, с друзьями, чтобы они также могли его видеть.

Настройка Bluetooth-трекеров в обеих сетях происходит просто и быстро. Достаточно приблизить трекер к телефону, и на экране появится всплывающее окно. В случае с One Point от Chipolo, потребуется однократное нажатие на трекер для его регистрации в системе Android и активации функции «Быстрое соединение».

С момента своего обновления в 2021 году, когда была добавлена возможность отслеживания сторонних продуктов и подготовлен запуск AirTag, сеть Apple Find My получила незначительные улучшения. В сравнении, сервис Google Find My Device также расширил свои функции в текущем году, включив поддержку третьих устройств и трекеров.

В настоящее время трекеры Google Find My Device ограничены только технологией Bluetooth, тогда как AirTags от Apple используют как Bluetooth, так и ультраширокополосную технологию (UWB), что позволяет точнее определять местоположение объекта и предоставлять индикаторы направления и расстояния в приложении «Локатор».

AirTags предлагает функцию оповещения о разсоединении, известную как «Уведомить, когда вы оставили позади». Активировав эту опцию в приложении «Локатор», пользователь будет получать уведомления, если забудет своё устройство вне зоны Bluetooth.

Сеть Apple Find My способна обнаруживать потерянные предметы при помощи любого устройства на iOS, подключённого к интернету, которое перемещается мимо. Если устройство Find My не подключено к интернету, оно, пересекаясь с потерянным объектом, шифрует и передаёт его местоположение на другие устройства сети, пока не достигнет подключённого устройства, такого как iPhone, и не обновит информацию о местоположении.

В настройках Google Find My Device по умолчанию установлена опция «только в зонах с интенсивным движением», что требует прохождения мимо потерянного предмета нескольких устройств Android для его обнаружения и последующего отображения местоположения. Однако в разделе «Безопасность» настроек Find My Device можно изменить эту опцию на «Сеть во всех областях», что упрощает поиск вещей в менее посещаемых местах. Для этого достаточно всего одного устройства Android, что делает поиск аналогичным системе Apple Find My. Согласно официальной странице поддержки Android, включение этой функции позволяет использовать взаимопомощь в поиске предметов как в популярных, так и в малолюдных местах, способствуя более быстрому обнаружению потерянных вещей.

На сегодняшний день сеть Apple Find My показывает себя как более надёжный инструмент. Она имеет возможности более скорому нахождению потерянного предмета по сравнению с сетью Google Find My Device. В будущем ситуация улучшится по мере того, как сеть будет интегрироваться в большее количество устройств на базе Android, особенно если пользователи активнее будут соглашаться помогать в поиске вещей в различных локациях. Внедрение поддержки ультраширокополосной связи в Android-трекеры также будет способствовать выравниванию конкурентных условий, учитывая, что многие Android-смартфоны уже оснащены соответствующими чипами.

Источник — cnet.com