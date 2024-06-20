Главная » Анонсирован новый бюджетный Android-планшет Lenovo Tab Plus Анатолий Пшеницын 0 Просмотров

Компания Lenovo представила новинку на рынке планшетов – Lenovo Tab Plus, который станет отличным выбором для ценителей музыки благодаря своей доступной цене в 290 долларов, что делает его более привлекательным по сравнению с Google Pixel Tablet, не включающим док-станцию в комплекте.

Этот бюджетный планшет обладает 11,5-дюймовым 2K дисплеем с частотой обновления в 90 Гц, который сертифицирован TUV для минимизации синего света и мерцания, обеспечивая комфорт для глаз пользователя. Максимальная яркость экрана достигает 400 нит.

Lenovo Tab Plus примечателен своей аудиосистемой, состоящей из восьми динамиков JBL с высококачественным звучанием Hi-Fi, что гармонично дополняет качество изображения.

Внутри устройства работает процессор MediaTek Helio G99, поддерживаемый 8 ГБ оперативной памяти и предлагающий варианты внутренней памяти 128 или 256 ГБ. Для тех, кто ищет дополнительное пространство для хранения, предусмотрен слот для карт памяти microSD. Планшет также защищен от воды и пыли согласно стандарту IP52 и, к удивлению многих, оснащен 3,5-мм аудиоразъемом для наушников.

Lenovo Tab Plus обладает рядом функций, делающих его универсальным устройством: встроенный режим чтения для комфортного просмотра текстов и режим ожидания, который превращает планшет в цифровую фоторамку или часы. Уникальная особенность планшета – встроенная подставка, удобная для просмотра видео или проведения видеозвонков.

Устройство оснащено 8 МП задней камерой с автофокусом и 8 МП фронтальной камерой с фиксированным фокусом. Его впечатляющий аккумулятор на 8600 мАч обеспечивает до 12 часов воспроизведения контента, а благодаря поддержке быстрой зарядки мощностью 45 Вт, планшет полностью заряжается всего за 90 минут.

Lenovo Tab Plus предлагает панель управления конфиденциальностью для контроля разрешений приложений, поставляется с предустановленной операционной системой Android 14 и обещает получать основные обновления до Android 16 и патчи безопасности до июня 2028 года.

Доступный в цвете Luna Grey, Lenovo Tablet Plus по цене 290 долларов уже доступен на международных рынках. К планшету можно дополнительно приобрести совместимые аксессуары, такие как беспроводная клавиатура Lenovo и Lenovo Tab Pen Plus, которые продаются отдельно.

Источник — digitaltrends.com