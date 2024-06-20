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AMD пострадала от масштабной утечки данных

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
20.06.2024
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AMD пострадала от масштабной утечки данных

Компания AMD проводит расследование после того, как были получены сведения о возможном крупномасштабном нарушении безопасности данных. Во вторник компания подтвердила факт начала расследования, ссылаясь на отчёт издания The Cyber Express, в котором были продемонстрированы нечёткие скриншоты, предположительно содержащие конфиденциальную информацию. Объем скомпрометированных данных пока полностью не установлен, но сообщается, что утёкшая информация может включать сведения о нереализованных продуктах, клиентских и сотруднических базах данных, персональных данных сотрудников и прочей конфиденциальной информации.

AMD похищенные данные

В официальном заявлении AMD, переданном журналистам Bloomberg, говорится: «Мы осведомлены о заявлениях киберпреступной группировки о владении украденными данными компании. Мы активно сотрудничаем с правоохранительными органами и внешними партнёрами в для того, чтобы расследовать это происшествие и определить значимость утёкшей информации».

Хакер, известный как IntelBroker, опубликовал на форуме BreachForums, расположенном в даркнете и известном как место общения киберпреступников и торговли украденными данными, образец информации, в которую входят данные о предстоящих продуктах AMD, технические характеристики, базы данных сотрудников и клиентов, исходные коды, встроенное программное обеспечение, финансовые документы и сведения о собственности. В качестве доказательства IntelBroker разместил список персональных данных сотрудников, содержащий имена, электронные адреса, номера телефонов и другую информацию.

Пока неизвестны точные масштабы утечки и цена, по которой данные могут быть проданы. IntelBroker прежде был замечен в связи с другими утечками данных, целью которых стали такие объекты, как международный аэропорт Лос-Анджелеса, Европол и интернет-магазин Home Depot. Для AMD это не первый случай проблем с безопасностью: в 2022 году группа RansomHouse украла у компании данные объёмом 450 ГБ.

Тем не менее, в AMD не видят серьезной угрозы в связи с произошедшим. «По результатам нашего расследования, мы установили, что ограниченный объем информации о спецификациях, используемых при сборке некоторых наших продуктов, был размещен на сайте внешнего поставщика. Мы не полагаем, что это событие окажет заметное влияние на наш бизнес или деятельность», — отмечается в заявлении компании.

Остаётся неясным, какие именно продукты могли быть затронуты в результате инцидента, и будут ли раскрыты подробности о предстоящих релизах.

Источник — digitaltrends.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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