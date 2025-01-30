4 причины, почему Photopea лучше Photoshop

Photopea vs Photoshop: как бесплатный редактор обходит мэтра

Высокая стоимость подписки и требования к «железу» заставляют многих искать альтернативы Photoshop. Photopea — бесплатный браузерный редактор, который справляется с теми же задачами без переплат. Да, здесь нет всех продвинутых функций Adobe, но простота, доступность и результат говорят сами за себя.

Рассказываем, почему Photopea может стать вашим новым любимым инструментом.

Причина №4. Работа в браузере без заморочек

Редактируйте где угодно — не нужно ничего скачивать

Photopea запускается прямо в браузере: Chrome, Safari, Firefox, Edge или даже мобильном браузере. Никаких установок, обновлений и требований к мощному железу. Это идеально для:

Общих компьютеров (например, в офисах или университетах)

Слабых ноутбуков и Chromebook’ов

Экстренного редактирования «на ходу» с телефона или планшета

Не нужно ждать загрузки или бояться, что программа «не потянет». Открыл вкладку — и работаешь. Это свобода, которой нет у привязанного к десктопу Photoshop.

Причина №3. Ваши файлы — под вашим контролем

Никакого навязчивого Creative Cloud

Photoshop навязывает синхронизацию с Creative Cloud, а Photopea даёт полную свободу:

Сохраняйте файлы локально — никаких обязательных облаков.

Выбирайте своё хранилище: Google Drive, Dropbox, OneDrive или PeaDrive.

Начинайте на ПК, продолжайте на планшете — файлы всегда под рукой.

Это не только удобно, но и безопасно. Ваши проекты не «утекают» в чужие облака, если вы этого не хотите.

Причина №2. Интерфейс без головной боли

Всё необходимое — под рукой, ничего лишнего

Photopea повторяет логику Photoshop, но без перегруза:

Упрощённые меню: например, экспорт в 2 клика вместо 5.

Минимум «профессиональных» функций, которые новичкам всё равно не нужны (вроде 10 видов кистей с текстурой).

Статичная рабочая среда — не нужно тратить время на настройку панелей.

Пример: кисть. В Photopea вы регулируете размер, прозрачность и дрожание. В Photoshop — ещё текстуры, двойное наложение и «позу». Для 90% задач это избыточно.

Причина №1. Цена: 0₽ против 7000₽ в год

Главный козырь Photopea — стоимость:

Бесплатная версия без ограничений по функциям (только реклама).

Премиум за 450₽ в месяц — дешевле чашки кофе.

Photoshop обойдётся минимум в 700₽/месяц (или 8 400₽ в год).

Это делает редактор доступным для:

Студентов и преподавателей

Фрилансеров с небольшим бюджетом

Хобби-дизайнеров, пробующих силы

Итог: когда Photopea выигрывает

Photopea не заменит Photoshop для сложной ретуши или 3D-дизайна. Но для повседневных задач — коррекции фото, создания баннеров, монтажа — это идеальный выбор. Плюсы:

Не грузит систему

Не требует подписки

Понятен с первого клика

Попробуйте — возможно, вы удивитесь, как много можно сделать без Adobe.