4 причины, почему Photopea лучше Photoshop

Photopea vs Photoshop: как бесплатный редактор обходит мэтра
Высокая стоимость подписки и требования к «железу» заставляют многих искать альтернативы Photoshop. Photopea — бесплатный браузерный редактор, который справляется с теми же задачами без переплат. Да, здесь нет всех продвинутых функций Adobe, но простота, доступность и результат говорят сами за себя.
Рассказываем, почему Photopea может стать вашим новым любимым инструментом.
Причина №4. Работа в браузере без заморочек
Редактируйте где угодно — не нужно ничего скачивать
Photopea запускается прямо в браузере: Chrome, Safari, Firefox, Edge или даже мобильном браузере. Никаких установок, обновлений и требований к мощному железу. Это идеально для:
- Общих компьютеров (например, в офисах или университетах)
- Слабых ноутбуков и Chromebook’ов
- Экстренного редактирования «на ходу» с телефона или планшета
Не нужно ждать загрузки или бояться, что программа «не потянет». Открыл вкладку — и работаешь. Это свобода, которой нет у привязанного к десктопу Photoshop.
Причина №3. Ваши файлы — под вашим контролем
Никакого навязчивого Creative Cloud
Photoshop навязывает синхронизацию с Creative Cloud, а Photopea даёт полную свободу:
- Сохраняйте файлы локально — никаких обязательных облаков.
- Выбирайте своё хранилище: Google Drive, Dropbox, OneDrive или PeaDrive.
- Начинайте на ПК, продолжайте на планшете — файлы всегда под рукой.
Это не только удобно, но и безопасно. Ваши проекты не «утекают» в чужие облака, если вы этого не хотите.
Причина №2. Интерфейс без головной боли
Всё необходимое — под рукой, ничего лишнего
Photopea повторяет логику Photoshop, но без перегруза:
- Упрощённые меню: например, экспорт в 2 клика вместо 5.
- Минимум «профессиональных» функций, которые новичкам всё равно не нужны (вроде 10 видов кистей с текстурой).
- Статичная рабочая среда — не нужно тратить время на настройку панелей.
Пример: кисть. В Photopea вы регулируете размер, прозрачность и дрожание. В Photoshop — ещё текстуры, двойное наложение и «позу». Для 90% задач это избыточно.
Причина №1. Цена: 0₽ против 7000₽ в год
Главный козырь Photopea — стоимость:
- Бесплатная версия без ограничений по функциям (только реклама).
- Премиум за 450₽ в месяц — дешевле чашки кофе.
- Photoshop обойдётся минимум в 700₽/месяц (или 8 400₽ в год).
Это делает редактор доступным для:
- Студентов и преподавателей
- Фрилансеров с небольшим бюджетом
- Хобби-дизайнеров, пробующих силы
Итог: когда Photopea выигрывает
Photopea не заменит Photoshop для сложной ретуши или 3D-дизайна. Но для повседневных задач — коррекции фото, создания баннеров, монтажа — это идеальный выбор. Плюсы:
- Не грузит систему
- Не требует подписки
- Понятен с первого клика
Попробуйте — возможно, вы удивитесь, как много можно сделать без Adobe.