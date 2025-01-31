12 культовых игр, которые начинали как моды

Раньше создать игру с нуля без помощи готовых движков вроде Unreal Engine было почти невозможно. Но геймдизайнеры-энтузиасты нашли выход — модификации к популярным играм. Многие из них стали хитами. Рассказываем, как фанатские проекты покорили игровую индустрию.
12. Insurgency: из мода Half-Life 2 в хардкорный шутер
Изначально — мод для Half-Life 2 на движке Source. Отличался реалистичностью: нет прицела, минимум интерфейса, хаос боя. Успех мода привёл к релизу полноценной игры, а затем — к сиквелу Insurgency: Sandstorm.
11. DayZ: зомби-апокалипсис из ARMA 2
Мод для ARMA 2, где игроки выживали среди зомби и предательств. Даже после выхода отдельной версии суть не изменилась: тот же хрупкий альянс с незнакомцами и борьба за ресурсы.
10. Dota 2: от карты Warcraft III к киберспорту
Популярная карта для Warcraft III Defense of the Ancients (DotA) переросла в отдельную игру. Создатели разошлись: один основал Riot Games (League of Legends), другой присоединился к Valve. Теперь Dota 2 — лидер Steam по онлайн-активности.
9. Team Fortress: как мод для Quake покорил Valve
Мод для Quake, где игроки выбирали классы с уникальным оружием. Valve заметила успех и выпустила Team Fortress Classic, а позже — культовый Team Fortress 2. До сих пор в топе Steam!
8. The Stanley Parable: философия в движке Source
Мод для Half-Life 2 с нелинейным сюжетом и саркастичным рассказчиком. Игроки делают выбор, а игра комментирует их действия. Полноценный релиз получил статус «игры как искусства».
7. PUBG: Баттл-рояль из мода к DayZ
Идея PlayerUnknown (создателя жанра) родилась в модификации DayZ: Battle Royale для ARMA 2. После экспериментов с H1Z1 он создал PUBG — игру, которая задала тренд на «королевские битвы».
6. Killing Floor: зомби-бензопилы из Unreal Tournament
Мод для Unreal Tournament 2004, где игроки отбивали волны монстров. Сейчас серия насчитывает три части, а новая выйдет в 2025 году.
5. Heroes of the Storm: кроссовер вселенной Blizzard
Мод для StarCraft II, объединивший героев Warcraft, Diablo и Overwatch. Blizzard выпустила отдельную игру спустя 5 лет после первого прототипа.
4. The Forgotten City: детектив в мире Skyrim
Мод для Skyrim, получивший награду за сценарий. Полноценная версия — это временная петля, где любое преступление превращает жителей в золото.
3. Dear Esther: поэзия в формате walking simulator
Мод для Half-Life 2, где игрок исследует остров, слушая отрывки писем. Философская атмосфера и минимализм сделали игру эталоном арт-проектов.
2. Chivalry: Средневековье в движке Half-Life 2
Мод, превратившийся в безумный файтинг с мечами и топорами. Сиквел Chivalry 2 сохранил хаос оригинальной игры.
1. Counter-Strike: легендарный мод для Half-Life
Созданный фанатами в 1999 году, CS стал эталоном тактических шутеров. Valve купила проект, и теперь Counter-Strike 2 — киберспортивный титан.
Эпоха модов ушла?
Современные движки вроде Unreal Engine 5 упростили разработку, но моды Quake и Half-Life остались в истории. Сегодня студии строже защищают авторские права, но именно моды подарили миру легенды вроде CS и Dota 2. Ищите вдохновение — может, ваш проект станет следующим хитом!
Совет: Большинство игр из списка нетребовательны к железу — запустятся даже на старом ПК.