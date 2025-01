12 культовых игр, которые начинали как моды

Раньше создать игру с нуля без помощи готовых движков вроде Unreal Engine было почти невозможно. Но геймдизайнеры-энтузиасты нашли выход — модификации к популярным играм. Многие из них стали хитами. Рассказываем, как фанатские проекты покорили игровую индустрию.

12. Insurgency: из мода Half-Life 2 в хардкорный шутер

Изначально — мод для Half-Life 2 на движке Source. Отличался реалистичностью: нет прицела, минимум интерфейса, хаос боя. Успех мода привёл к релизу полноценной игры, а затем — к сиквелу Insurgency: Sandstorm.

11. DayZ: зомби-апокалипсис из ARMA 2

Мод для ARMA 2, где игроки выживали среди зомби и предательств. Даже после выхода отдельной версии суть не изменилась: тот же хрупкий альянс с незнакомцами и борьба за ресурсы.

10. Dota 2: от карты Warcraft III к киберспорту

Популярная карта для Warcraft III Defense of the Ancients (DotA) переросла в отдельную игру. Создатели разошлись: один основал Riot Games (League of Legends), другой присоединился к Valve. Теперь Dota 2 — лидер Steam по онлайн-активности.

9. Team Fortress: как мод для Quake покорил Valve

Мод для Quake, где игроки выбирали классы с уникальным оружием. Valve заметила успех и выпустила Team Fortress Classic, а позже — культовый Team Fortress 2. До сих пор в топе Steam!

8. The Stanley Parable: философия в движке Source

Мод для Half-Life 2 с нелинейным сюжетом и саркастичным рассказчиком. Игроки делают выбор, а игра комментирует их действия. Полноценный релиз получил статус «игры как искусства».

7. PUBG: Баттл-рояль из мода к DayZ

Идея PlayerUnknown (создателя жанра) родилась в модификации DayZ: Battle Royale для ARMA 2. После экспериментов с H1Z1 он создал PUBG — игру, которая задала тренд на «королевские битвы».

6. Killing Floor: зомби-бензопилы из Unreal Tournament

Мод для Unreal Tournament 2004, где игроки отбивали волны монстров. Сейчас серия насчитывает три части, а новая выйдет в 2025 году.

5. Heroes of the Storm: кроссовер вселенной Blizzard

Мод для StarCraft II, объединивший героев Warcraft, Diablo и Overwatch. Blizzard выпустила отдельную игру спустя 5 лет после первого прототипа.

4. The Forgotten City: детектив в мире Skyrim

Мод для Skyrim, получивший награду за сценарий. Полноценная версия — это временная петля, где любое преступление превращает жителей в золото.

3. Dear Esther: поэзия в формате walking simulator

Мод для Half-Life 2, где игрок исследует остров, слушая отрывки писем. Философская атмосфера и минимализм сделали игру эталоном арт-проектов.

2. Chivalry: Средневековье в движке Half-Life 2

Мод, превратившийся в безумный файтинг с мечами и топорами. Сиквел Chivalry 2 сохранил хаос оригинальной игры.

1. Counter-Strike: легендарный мод для Half-Life

Созданный фанатами в 1999 году, CS стал эталоном тактических шутеров. Valve купила проект, и теперь Counter-Strike 2 — киберспортивный титан.

Эпоха модов ушла?

Современные движки вроде Unreal Engine 5 упростили разработку, но моды Quake и Half-Life остались в истории. Сегодня студии строже защищают авторские права, но именно моды подарили миру легенды вроде CS и Dota 2. Ищите вдохновение — может, ваш проект станет следующим хитом!

Совет: Большинство игр из списка нетребовательны к железу — запустятся даже на старом ПК.